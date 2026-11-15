Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam rencontre son homologue lao Thongloun Sisoulith

Phnom Penh (VNA) - En marge du 20e Sommet de la Francophonie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré, le 15 novembre à Phnom Penh, son homologue lao, Thongloun Sisoulith.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour les importantes réalisations obtenues dans la construction et le développement du pays. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), dirigé par Thongloun Sisoulith, le peuple lao continuerait à consolider son unité, à promouvoir l’esprit d’autonomie et d’autosuffisance et à atteindre les objectifs stratégiques fixés par le 12e Congrès du Parti. Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens soutenaient fermement le Laos et considéraient ses réalisations comme des succès communs aux deux pays.

De son côté, Thongloun Sisoulith a affirmé que le Parti, l’État et le peuple lao accordaient une importance particulière aux relations avec le Vietnam et souhaitaient continuer à approfondir les liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre les deux pays. Il a souligné que ces relations constituaient un patrimoine inestimable et un facteur essentiel de la réussite de la révolution dans chaque pays.

Les deux dirigeants ont salué les progrès enregistrés dans la coopération bilatérale et réaffirmé leur volonté de lui accorder la plus haute priorité. Ils sont convenus de renforcer les échanges et les contacts de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les déclarations communes, les accords et les plans de coopération, ainsi que de renouveler les méthodes de coopération pour en améliorer la qualité et l’efficacité. Ils ont également souligné l’importance du partage d’informations et d’expériences dans la mise en œuvre des résolutions des congrès de leurs Partis respectifs.

Ils sont également convenus de renforcer la coopération économique, d’accroître les échanges commerciaux, de promouvoir des investissements efficaces et de renforcer les liens entre les deux économies, en mettant l’accent sur la mise en œuvre des projets de coopération stratégiques et prioritaires, notamment les infrastructures de transport et d’énergie tels que la ligne ferroviaire Vientiane-Vung Ang, l’autoroute Hanoï-Vientiane, ainsi que le projet d’oléoduc et de dépôts de stockage de carburants Vietnam-Laos.

Rencontre entre le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et son homologue lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont également souligné l’importance de poursuivre la coopération dans l’éducation, la formation et le développement des ressources humaines, en particulier des ressources humaines hautement qualifiées. Ils ont considéré ce domaine comme un pilier stratégique à long terme des relations bilatérales.

Ils sont en outre convenus de renforcer la sensibilisation aux traditions de solidarité spéciale entre les deux pays et de multiplier les échanges entre leurs populations, notamment les jeunes. Ils ont également convenu de coordonner l’organisation des activités de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2027, qui marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977).

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a adressé ses chaleureuses félicitations au Parti, à l’État et au peuple lao pour le 51e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre 1975-2026), leur souhaitant de nouveaux succès dans la construction, la défense et le développement du pays. -VNA