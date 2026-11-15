Économie

Lao Cai fait du numérique un levier de valorisation de ses produits OCOP

Délaissant progressivement les circuits de vente traditionnels, les agriculteurs locaux investissent désormais les réseaux sociaux en organisant des ventes en direct depuis leurs vergers et leurs champs. À l'aide de simples téléphones portables, ils présentent leurs récoltes aux consommateurs et commercialisent leurs produits sans contrainte géographique.

Une séance de vente en ligne des pomelos de Muc, dans la commune de Bao Thang, province de Lao Cai. Photo : baolaocai.vn
Une séance de vente en ligne des pomelos de Muc, dans la commune de Bao Thang, province de Lao Cai. Photo : baolaocai.vn

Lao Cai (VNA) - Dans la province de Lao Cai, le programme "À chaque commune, son produit" (One Commune, One Product – OCOP) s'oriente vers un développement plus qualitatif, fondé sur l'économie verte et la transformation numérique. Cette démarche vise à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles et à renforcer la compétitivité des spécialités des régions montagneuses.

Délaissant progressivement les circuits de vente traditionnels, les agriculteurs locaux investissent désormais les réseaux sociaux en organisant des ventes en direct depuis leurs vergers et leurs champs. À l'aide de simples téléphones portables, ils présentent leurs récoltes aux consommateurs et commercialisent leurs produits sans contrainte géographique.

Le pamplemousse est une spécialité du village de Muc, situé dans la commune de Bao Thang. Pour organiser une production à plus grande échelle, les habitants ont créé une coopérative dédiée. Cultivé selon des pratiques sûres, avec une traçabilité garantie et une transformation poussée, le pamplemousse de Muc affirme progressivement son identité en tant que produit certifié OCOP 3 étoiles. Il contribue ainsi à améliorer les revenus de nombreux ménages et à promouvoir un développement durable de l’économie des jardins et des collines.

Récemment, le Centre des services généraux de la commune de Bao Thang a collaboré avec la coopérative du pamplemousse de Muc et des propriétaires de vergers pour organiser une vente en direct sur le lieu de récolte. L'événement s'est déroulé dans le verger d'un membre de la coopérative. À cette occasion, les producteurs ont présenté le pamplemousse frais et le thé de pamplemousse, deux produits certifiés OCOP 3 étoiles.

Cette session a attiré de nombreux spectateurs sur les réseaux sociaux et a permis de vendre plus de 1 000 pamplemousses frais ainsi que 20 kg de thé. Selon la direction du Centre des services généraux, cette démarche confirme l'efficacité du travail conjoint entre les autorités locales, la coopérative et les planteurs.

Dans la commune de Muong Khuong, plus de 700 hectares de mandariniers arrivent à maturité. Bénéficiant d'une indication géographique et de la certification OCOP 3 étoiles, les mandarines de Muong Khuong sont commercialisées dans plusieurs provinces, notamment par l'intermédiaire de plateformes de commerce électronique et de réseaux de distribution modernes. Afin de dynamiser les ventes, des femmes de l'ethnie Bo Y ont suivi une formation consacrée à la commercialisation des produits locaux. Elles y ont appris à maîtriser les techniques de prise de vue et à mettre en valeur leurs récoltes pour échanger directement avec les clients depuis leurs vergers.

Les produits OCOP de Lao Cai témoignent de la richesse culturelle et de la diversité géographique de la province. Parmi eux figurent le thé de Ban Lien, les préparations traditionnelles pour le bain des Dao rouges de Ta Phin ou encore les vermicelles de Ban Xeo.

Pour Tan Ta May, directrice de la Coopérative communautaire des Dao rouges à Ta Phin, la vente des produits OCOP sur les réseaux sociaux va au-delà d’une simple activité commerciale : elle permet de faire découvrir aux consommateurs la culture, la nature et le mode de vie des régions montagneuses. Dans le cadre de sa transformation numérique, la coopérative préserve les recettes traditionnelles tout en numérisant ses processus, en améliorant la qualité de ses produits et en les commercialisant sur les plateformes de commerce électronique. Les informations juridiques, les résultats des contrôles de qualité et les données de traçabilité sont publiés en toute transparence.

La province de Lao Cai compte environ 600 produits OCOP classés de 3 à 5 étoiles. D'ici la fin de l'année 2026, la localité prévoit qu'au moins 50 % des acteurs OCOP utilisent des canaux de vente modernes et que la totalité des produits soit présente sur les plateformes de commerce électronique avec des systèmes de paiement dématérialisés.

Pour atteindre ces objectifs, des sessions de formation sont organisées sur le design des emballages, la propriété intellectuelle et les ventes en ligne. D'ici 2030, Lao Cai vise l'homologation de plus de 300 nouveaux produits OCOP, dont au moins deux atteignant le niveau 5 étoiles. -VNA

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