Une nouvelle liaison aérienne directe entre la Russie et le Vietnam

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Sun Phu Quoc Airways (SPA) a effectué, le 14 novembre, son premier vol direct entre l’aéroport international Cheremetievo de Moscou et l’île de Phu Quoc, avec un avion affichant complet.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Moscou, la compagnie prévoit d’assurer quatre vols hebdomadaires pendant la saison hivernale, puis de porter leur fréquence à six par semaine à partir de 2027, jusqu’à fin mars 2027.

Il s’agit de la première desserte de Sun Phu Quoc Airways vers l’Europe et de l’une des plus longues lignes de son réseau.

Exploitée en Airbus A330 de 247 sièges, elle propose trois classes : économique, économique premium et affaires. Le vol Moscou-Phu Quoc dure 9 heures et 45 minutes, contre 10 heures et 55 minutes au retour. Le voyagiste Anex est le principal agent commercial de la compagnie en Russie.

Selon Anex, cette nouvelle liaison offrira davantage de possibilités aux touristes russes souhaitant séjourner à Phu Quoc. Les passagers de Sun Phu Quoc Airways bénéficieront notamment de billets gratuits pour le parc Sun World Hon Thom, incluant un trajet en téléphérique et la visite du Pont des Baisers, de réductions dans le cadre du programme "Un billet, un million de joies", ainsi que d’une eSIM gratuite avec 5 Go de données.

Avec cette nouvelle liaison, Phu Quoc est désormais reliée par voie aérienne à 11 villes russes, dont Kazan, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Vladivostok, Iekaterinbourg, Oufa et Irkoutsk. -VNA