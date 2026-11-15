Da Nang mise sur le numérique pour promouvoir sa gastronomie

Da Nang (VNA) - La gastronomie figure parmi les principaux attraits touristiques de Da Nang. Au-delà de leurs saveurs, les spécialités locales témoignent de la culture, du mode de vie et de l'identité de la région, laissant aux visiteurs des souvenirs durables. Pour valoriser ce patrimoine culinaire, la ville mise désormais sur les plateformes numériques et le commerce en ligne, avec un double objectif : enrichir l'expérience des touristes et dynamiser l'économie locale.

Une carte numérique pour découvrir les spécialités locales

Intégrée à une application mobile, la carte gastronomique numérique (Food Map), dévoilée lors du festival Da Nang Food Tour 2026, recense plus de 200 stands représentatifs et donne accès à un vaste réseau d'établissements de restauration réputés dans toute la ville. En quelques manipulations sur leur téléphone, les visiteurs peuvent ainsi repérer les bonnes adresses et découvrir les spécialités locales.

Nguyen Thi Minh Huyen, une touriste venue de Hanoï qui découvrait pour la première fois la cuisine de Da Nang, notamment les rouleaux de galette de riz au porc, les nems grillés et les nouilles Quang, s'est dite séduite par la diversité et les saveurs de ces spécialités. Elle estime que leur présence sur GrabFood en facilite l'accès et permet d'intégrer plus facilement les découvertes culinaires au parcours touristique.

Parallèlement, le modèle de "marché de Con numérique" a été lancé en coopération entre Grab et la direction du marché. Les commerçants sont accompagnés dans la création de boutiques sur GrabFood et GrabMart, la gestion des commandes, le paiement sans espèces et la promotion en ligne. Le programme prévoit également des formations aux compétences numériques, portant notamment sur la présentation des produits, la fixation des prix et le choix des formats d’emballage.

Selon Huynh Thi Xuan Mai, commerçante au marché de Con, la mise en ligne des spécialités de Da Nang leur permet de toucher un public plus large, au-delà du marché traditionnel. Les clients peuvent commander plusieurs plats en une seule fois, tandis que les promotions et les campagnes publicitaires contribuent à faire connaître la gastronomie locale.

Ma Tuan Trong, directeur général de Grab Vietnam, estime que cette initiative aidera les petits commerçants à adopter rapidement les outils numériques et à élargir leurs canaux de vente. Des offres promotionnelles consacrées aux produits certifiés OCOP et aux spécialités locales seront également déployées. Les résultats commerciaux et les retours des consommateurs seront évalués en vue d’étendre le modèle à d’autres zones commerciales.

La richesse culinaire du marché de Con. Photo: VNA

Enrichir l’expérience gastronomique des visiteurs

Selon le Centre de promotion touristique de Da Nang, la ville développe un écosystème touristique numérique destiné à mieux informer et accompagner les visiteurs. Élaborée en coopération avec ShopeeFood, la carte gastronomique numérique permet de rechercher et de découvrir les spécialités locales. La ville entend également collaborer avec la société par actions Foody, qui exploite ShopeeFood, afin d’accélérer la transformation numérique des commerces et de renforcer la promotion du tourisme gastronomique.

La vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, a souligné que la promotion de la gastronomie en ligne devait s'accompagner d'une valorisation de l'image de la destination et de la préservation de son patrimoine culturel. Elle a notamment demandé l'élaboration de critères de sélection des établissements représentatifs, ainsi qu'une vérification rigoureuse des informations et des contenus culturels avant leur intégration à la carte. Celle-ci devra également être connectée aux applications touristiques intelligentes et aux événements de promotion de la ville. L'ambition est de donner au festival Da Nang Food Tour une dimension internationale.

La transparence constitue un autre enjeu majeur. Des codes QR permettront aux consommateurs d'accéder aux informations sur l'origine des produits agricoles et des spécialités régionales, renforçant ainsi la traçabilité et la confiance des acheteurs.

De son côté, Do Thi Quynh Tram, directrice adjointe du Service municipal de l'industrie et du commerce, a annoncé la sélection de dix marchés traditionnels pour expérimenter le modèle de "marché gastronomique de Da Nang". Celui-ci reposera notamment sur la numérisation des stands, le développement des paiements sans espèces et le renforcement de la sécurité alimentaire. La ville prévoit également de promouvoir les produits OCOP et les spécialités locales sur ShopeeFood, tout en étudiant la création d'une "carte gastronomique de Da Nang" spécialement destinée aux touristes.

À travers ces initiatives, Da Nang entend associer patrimoine culinaire et technologies numériques pour proposer une expérience touristique plus pratique, personnalisée et durable, tout en renforçant son rayonnement sur la scène touristique internationale. -VNA