Vietnam-République de Corée : un sommet pour renforcer la coopération dans l’IA et les semi-conducteurs

Hanoï (VNA) - Le premier Sommet Vietnam-République de Corée sur l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs (Vietnam-Korea AI-Semiconductor Summit – VKAISS 2026) s’est tenu le 12 novembre après-midi à Hanoï.

L’événement a été coorganisé par l'Autorité des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, le groupe FPT, l’Association sud-coréenne de l’industrie des semi-conducteurs pour l’IA sans usine (KAISA) et le Comité de développement de l’industrie des semi-conducteurs de l’Association vietnamienne des logiciels et des services des technologies de l’information (VINASA), sous le patronage du ministère des Sciences et des Technologies.

Placée sous le thème "One Vision – New Horizons" (Une vision commune – Nouveaux horizons), cette première édition vise à approfondir la coopération bilatérale dans le développement technologique, la formation des ressources humaines et la mise en place de chaînes d’approvisionnement dans le secteur des semi-conducteurs.

Lors de l'événement, des entreprises, associations et établissements de formation des deux pays ont signé huit protocoles d'accord axés sur la connexion des entreprises et des chaînes d'approvisionnement, le développement technologique et la formation de la ressource humaine. Ces accords visent à valoriser les atouts complémentaires des deux parties, à promouvoir la recherche appliquée, la commercialisation des produits et l'accès aux marchés.

Le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Tran Trung Tinh. Photo : VietnamPlus

S’exprimant au Sommet, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Tran Trung Tinh, a souligné que l'IA et les semi-conducteurs se complètent et jouent un rôle clé dans la stratégie nationale d'autonomie technologique. L'objectif du Vietnam dépasse la simple attraction des investissements pour viser la maîtrise progressive des technologies et une participation accrue aux chaînes de valeur mondiales. Il a proposé trois grands axes de coopération avec la République de Corée : passer de l'investissement et de la production à la recherche, à la conception et au développement conjoints ; faire de la formation de ressources humaines hautement qualifiées un pilier durable du partenariat ; et bâtir un écosystème de l'IA et des semi-conducteurs ouvert, sûr et fiable. Il a appelé les organismes publics, les instituts de recherche, les universités et les entreprises à traduire ces orientations en projets concrets, assortis d'objectifs précis et d'un mécanisme de suivi.

Représentant l'Autorité des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, Nguyen Anh Tuan, directeur du Centre national de soutien à la production pilote de puces semi-conductrices, a proposé de promouvoir le modèle de coopération tripartite associant l'État créateur, les universités comme centres et les entreprises comme partenaires dans la formation, la recherche et la commercialisation de puces spécialisées.

Du côté des entreprises, Nguyen The Phuong, directeur général adjoint de FPT, a affirmé qu'un accord n'est qu'un point de départ et que la réussite dépend de la définition des priorités et du respect des délais. Selon lui, la coopération doit aboutir à des recherches conjointes, des formations adaptées aux besoins réels et des produits applicables. FPT développe ainsi ses capacités de conception de puces, teste une usine d'encapsulation et de test à Bac Ninh et déploie des programmes de formation.

Pour sa part, Kim Kyung Ho, président de la KAISA, a estimé que la combinaison des technologies et des capacités industrielles sud-coréennes avec les talents et le potentiel de croissance du marché vietnamien était porteuse de fortes synergies. Il a exprimé le souhait de faire du VKAISS une plateforme de coopération durable entre les deux pays.

Outre les signatures d’accords, le VKAISS 2026 a organisé des sessions sur la formation des ressources humaines et les chaînes d’approvisionnement dans l’IA et les semi-conducteurs, ainsi que près de 100 rencontres d’affaires entre entreprises vietnamiennes et sud-coréennes. Le forum matinal a porté sur les besoins en personnel, la formation et la coopération entre entreprises et établissements d’enseignement. L’après-midi, le sommet de haut niveau a abordé les conditions permettant au Vietnam de mieux s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales des semi-conducteurs.

D'ici à 2030, le Vietnam ambitionne de compter au moins 100 entreprises spécialisées dans la conception de puces, une usine de fabrication à petite échelle et dix usines d'encapsulation et de test. Le pays vise également un chiffre d'affaires annuel de plus de 25 milliards de dollars dans ce secteur et la formation de 50 000 ingénieurs qualifiés. Pour atteindre ces objectifs, la République de Corée constitue un partenaire essentiel grâce à son avance technologique, ses capacités de production et son réseau international d'entreprises.- VNA