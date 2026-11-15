Sommet de la Francophonie: le ministre Le Hoai Trung préside une table ronde sur la paix, la prospérité et la stabilité durable

Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre du 20e Sommet de la Francophonie, tenu au Cambodge, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a présidé, le 15 novembre après-midi, une table ronde sur le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable".

Cette réunion a réuni notamment le président roumain Nicușor Dan, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le Premier ministre andorran Xavier Espot Zamora, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Milakulo Tukumuli, et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Les discussions ont porté sur des mesures concrètes visant à valoriser le rôle, les atouts et la diversité de la Francophonie dans la promotion de la paix, le renforcement de la solidarité et la construction d’une prospérité partagée.

En ouvrant les discussions, le ministre Le Hoai Trung a souligné que, face aux profonds changements mondiaux, la paix et la stabilité sont des conditions indispensables au développement durable. Il a ainsi proposé trois priorités de coopération pour l'espace francophone.

La première priorité proposée par le Vietnam consiste à consolider la solidarité, à promouvoir le dialogue et à renforcer la confiance entre les membres de la Francophonie. Le ministre a appelé à intensifier la coopération en matière de prévention des conflits, de médiation, de règlement pacifique des différends et de reconstruction après les conflits. Dans cet esprit, le Vietnam a proposé d'organiser un forum dédié à la construction de la paix.

Deuxièmement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a souligné la nécessité d’investir dans le développement humain et inclusif afin de jeter les bases d’une paix durable, en favorisant notamment des avancées dans les domaines économique, scientifique et technologique, ainsi que dans l’innovation.

Troisièmement, il a appelé à faire de la diversité une force grâce à des engagements ciblés, assortis de ressources et de mécanismes de mise en œuvre. Il a notamment proposé que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) définisse clairement ses priorités dans le cadre de son Programme de coopération 2028-2031, en tenant compte des besoins réels et en valorisant pleinement le potentiel de ses membres.

Lors des échanges, les autres participants ont également présenté leurs propositions. Le président roumain a appelé à renforcer la coopération économique et commerciale, notamment dans les domaines de l’agriculture durable, de la sécurité alimentaire et des énergies renouvelables, ainsi qu’à mobiliser des financements pour ces projets.

Le président centrafricain a partagé l’expérience de son pays en matière de reconstruction post-conflit et préconisé le renforcement de la diplomatie préventive, tout en soulignant l’importance de soutenir l’entrepreneuriat et la formation professionnelle des jeunes.

Le Premier ministre andorran a mis en avant la contribution des petits États à la coopération multilatérale et le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix. Le ministre togolais des Affaires étrangères a appelé à renforcer la coopération économique et le soutien financier aux pays en développement. Enfin, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a souligné la nécessité de garantir la protection sociale, de promouvoir les initiatives vertes face au changement climatique et de développer une économie maritime durable.

En clôturant la table ronde, le ministre Le Hoai Trung a salué ces contributions riches et s'est dit convaincu que dans un esprit de solidarité, de respect de la diversité et de coopération, la Francophonie continuera d’apporter des contributions concrètes et efficaces à la construction d’un espace francophone pacifique, stable et prospère. -VNA