Le Vietnam affirme son rôle croissant sur la scène internationale, selon la presse chilienne

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la visite officielle au Vietnam du président chilien José Antonio Kast et du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, la presse chilienne a mis en lumière le rôle et la stature croissants du Vietnam ainsi que ses contributions actives au sein des mécanismes multilatéraux tels que l'APEC et les BRICS.

Le journal chilien El Clarín a récemment publié une interview de l’ambassadeur du Vietnam, Nguyen Viet Cuong, consacrée à la politique étrangère et à l’intégration internationale du Vietnam, à ses contributions à la coopération régionale et aux perspectives des relations bilatérales.

L’ambassadeur a réaffirmé le soutien du Vietnam à un système commercial multilatéral ouvert, équitable et fondé sur des règles, appelant à le défendre face à la montée du protectionnisme et des mesures tarifaires, à promouvoir l’intégration régionale et à régler les différends par le dialogue.

Il a cité l'appréciation de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, lors de sa rencontre en septembre avec le Premier ministre Le Minh Hung, au cours de laquelle elle a reconnu que le Vietnam était un exemple parfait du succès de l’OMC et du système commercial multilatéral fondé sur des règles. Il a rappelé que Hanoï soutenait une réforme globale et pratique de l'OMC, notamment le rétablissement rapide de son mécanisme de règlement des différends.

Évoquant la concurrence entre grandes puissances, l’ambassadeur a souligné que le Vietnam restait fidèle à une politique étrangère indépendante, autonome, résiliente, pacifique, amicale, axée sur la coopération et le développement, ainsi qu’à la diversification et à la multilatéralisation de ses relations extérieures. Le pays ne participe à aucune alliance militaire et ne s’allie à aucun pays contre un autre, tout en maintenant un partenariat stratégique global avec chacun des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Vietnam privilégie le dialogue, respecte le droit international et promeut une coopération mutuellement avantageuse, aspirant à être un ami et un partenaire fiable de tous les pays.

Il a également abordé le rôle du Vietnam au sein des BRICS, groupe dont il est devenu pays partenaire en juin 2025 avant la participation du Premier ministre vietnamien au 18e sommet de l'organisation en Inde, en septembre dernier. Hanoï considère ce statut comme un canal de coopération complémentaire qui lui permet d'élargir son dialogue et de s'engager dans des initiatives liées à la transformation numérique, aux sciences et technologies, à l’innovation, au développement des ressources humaines, à l'économie verte, aux énergies propres et aux chaînes d'approvisionnement durables.

S’agissant du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’ambassadeur Nguyen Viet Cuong a souligné son importance pour renforcer les liens économiques entre les deux rives du Pacifique, comme l’illustre la signature de l’accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Chili en marge du sommet de 2011.

Après avoir accueilli l’APEC en 2006 et 2017, le Vietnam se prépare à organiser sa troisième édition en 2027. La Semaine des dirigeants économiques se tiendra à Phu Quoc. Le pays a créé un Comité national chargé de l’organisation et étudie de nouvelles initiatives, dont un concours de solutions innovantes et un Forum des villes de l’APEC. L'ambassadeur a exprimé le souhait que l’APEC 2027 apporte des résultats concrets aux économies membres et aux populations de la région, et affirmé que le Vietnam était prêt à accueillir les partenaires chiliens et latino-américains aux activités de l’Année de l’APEC 2027.

Revenant sur les liens historiques forgés dès mai 1969 lors de la rencontre à Hanoï entre le Président Hô Chi Minh et le président du Sénat chilien Salvador Allende qui serait ensuite président ce de pays - prélude à l'établissement des relations diplomatiques le 25 mars 1971, à leur élévation au rang de partenariat global en 2007 et à la conclusion de leur accord de libre-échange en 2014 -, l'ambassadeur a estimé que la visite du président José Antonio Kast insufflait un nouvel élan au partenariat global bilatéral.

Il a proposé aux deux parties de promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la connectivité des chaînes d'approvisionnement et de la logistique, des sciences et des technologies, des échanges entre les peuples, ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux, notamment l'APEC 2027.

Selon les données chiliennes, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 2,1 milliards de dollars en 2025, soit une hausse d'environ 40 % par rapport à 2024, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial du Chili au sein de l'ASEAN et du Chili le quatrième partenaire du Vietnam en Amérique latine.

À travers cet entretien, El Clarín a présenté aux lecteurs chiliens les grandes orientations de la politique étrangère du Vietnam, son rôle dans les mécanismes de coopération multilatérale et les perspectives des relations bilatérales. Ces éléments montrent que le Vietnam ne se limite pas à développer ses relations bilatérales, mais contribue activement aux efforts communs de la communauté internationale, confirmant ainsi son image de partenaire fiable et de membre actif et responsable sur la scène internationale. -VNA