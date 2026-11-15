Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam rencontre la Première ministre marocaine

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 15 novembre la Première ministre marocaine, Fatima Ezzahra El Mansouri, à l'occasion de sa participation au 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge.

À l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1961-2026), le dirigeant vietnamien a félicité Fatima Ezzahra El Mansouri pour sa nomination au poste de Première ministre, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction au Maroc. Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Maroc, un partenaire important en Afrique du Nord.

Le chef de l’État vietnamien a souligné que les relations entre le Vietnam et le Maroc reposaient sur une amitié traditionnelle et des similitudes dans leur histoire de lutte pour l’indépendance nationale. Il a salué les réalisations socio-économiques du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI, ainsi que le rôle et le statut croissants du royaume en Afrique, et l’a félicité pour ses progrès en matière de développement économique, d’attraction des investissements et d’intégration internationale.

Sur le plan bilatéral, les deux dirigeants se sont félicités des avancées positives des relations entre les deux pays et sont convenus de mieux exploiter leurs potentiels et atouts respectifs afin de donner un nouvel élan concret à la coopération économique.

Les deux dirigeants sont convenus de compléter le cadre juridique et de mieux tirer parti des accords signés sur la protection des investissements et la prévention de la double imposition afin de promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement. Ils ont également convenu de renforcer la coopération dans des secteurs prometteurs tels que l’agriculture, l’industrie de transformation, l’énergie, les mines, la finance et la banque, le tourisme, l’éducation et la formation, ainsi que les échanges entre les peuples.

Le dirigeant To Lam a proposé au Maroc de continuer de jouer un rôle de passerelle pour permettre au Vietnam de renforcer sa coopération avec l’Afrique du Nord, l’Afrique et le monde arabe. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de porte d’entrée au Maroc vers les marchés de l’ASEAN et de l’Asie du Sud-Est.

De son côté, la Première ministre Fatima Ezzahra El Mansouri a affirmé que le Maroc attachait une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam et souhaitait les approfondir pour les rendre plus concrètes et efficaces.

Rappelant les liens historiques forgés durant la lutte pour l’indépendance nationale, elle a souligné que les familles marocaines d’origine vietnamienne constituaient un important trait d’union entre les deux pays.

Elle a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement et d’intégration internationale sous la direction du dirigeant To Lam et des autres dirigeants vietnamiens. Elle a exprimé le souhait de renforcer les liens entre les deux économies et d’élargir la coopération dans les domaines présentant un potentiel et répondant aux besoins des deux parties, notamment l’investissement, la finance et la banque, les mines et l’agriculture.

Elle a enfin souscrit aux grandes orientations proposées par le dirigeant vietnamien visant à élaborer des programmes de coopération et des projets concrets dans les secteurs où les deux pays disposent d’atouts complémentaires.

Abordant les enjeux régionaux et internationaux, les deux dirigeants se sont engagés à renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies, au sein du Mouvement des non-alignés et de la Francophonie, afin de contribuer activement au maintien de la paix et de la stabilité dans les différentes régions du monde. -VNA