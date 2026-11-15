Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre des dirigeants étrangers en marge du 49e Sommet de l’ASEAN

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre canadien Mark Carney, le 15 novembre à Manille, afin d’examiner les mesures visant à approfondir les partenariats stratégiques et à renforcer la coopération bilatérale.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue canadien Mark Carney. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue canadien Mark Carney. Photo: VNA

Manille (VNA) - Le 15 novembre 2026, en marge du 49e Sommet de l’ASEAN à Manille, aux Philippines, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre canadien Mark Carney. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales et les mesures à prendre pour approfondir les partenariats stratégiques entre le Vietnam et les deux pays.

Lors de sa rencontre avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le Premier ministre Le Minh Hung lui a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que des autres dirigeants vietnamiens. Il l’a félicité pour sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec le Brésil, l’un de ses principaux partenaires en Amérique latine. Il a souhaité que le président Lula da Silva et le gouvernement brésilien continuent de soutenir le développement du Partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président brésilien a exprimé sa satisfaction de rencontrer le Premier ministre vietnamien et rappelé ses impressions positives du Vietnam et de son peuple, ainsi que des échanges de haut niveau entre les deux pays. Il a réaffirmé l’importance accordée par le Brésil à ces relations et sa volonté d’approfondir le partenariat stratégique.

Les deux dirigeants ont salué les progrès accomplis depuis l’établissement de ce partenariat en novembre 2024 et convenu d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action 2025-2030, conformément aux engagements pris.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, les deux dirigeants ont souligné l’importance de l’élévation des relations Vietnam-Canada au rang de Partenariat stratégique, à l’occasion de la visite d’État au Canada du dirigeant To Lam en septembre 2026. Cette nouvelle étape ouvre des perspectives de coopération plus étroite, au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung a indiqué que le gouvernement vietnamien avait chargé les ministères, secteurs et collectivités locales de mettre en œuvre les résultats de cette visite. Il a proposé de concrétiser rapidement les engagements pris en programmes et projets de coopération assortis de calendriers précis et de résultats tangibles.

Mark Carney a réaffirmé l’importance que le Canada accordait à son Partenariat stratégique avec le Vietnam et convenu de renforcer la coordination dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, ainsi que dans les domaines prioritaires présentant des atouts communs.

Les deux Premiers ministres ont convenu de confier aux ministères des Affaires étrangères des deux pays la tâche d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action relatif au Partenariat stratégique Vietnam-Canada. -VNA

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