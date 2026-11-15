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Le Vietnam propose trois orientations prioritaires pour la coopération entre l’ASEAN et l’AIPA

La 15e rencontre entre les dirigeants de l’ASEAN et les représentants de l’AIPA a permis au Premier ministre vietnamien Le Minh Hung de proposer trois orientations prioritaires visant à renforcer la coordination entre les pouvoirs exécutif et législatif et à concrétiser les engagements régionaux au bénéfice des populations.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung assiste à la 15e rencontre entre les dirigeants de l’ASEAN et les représentants de l’AIPA. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung assiste à la 15e rencontre entre les dirigeants de l’ASEAN et les représentants de l’AIPA. Photo: VNA

Manille (VNA) - Le 15 novembre après-midi, à Manille, dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et les dirigeants des pays membres de l’ASEAN ont participé à la 15e rencontre entre les dirigeants de l’ASEAN et les représentants de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, a pris part à cet événement en représentant l’organe législatif vietnamien.

Organisée chaque année depuis 2009, cette rencontre constitue un mécanisme de consultation régulier visant à renforcer la coordination entre les gouvernements et les parlements des pays membres et à faire entendre les aspirations des populations dans le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN. L’édition de cette année a notamment permis aux deux branches exécutive et législative de discuter des moyens de traduire la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 en résultats concrets.

Au nom des parlements membres, le président de l’AIPA et président de la Chambre des représentants des Philippines, Faustino G. Dy III, a présenté le message de l’organisation. Les parlements ont soutenu l’admission du Parlement du Timor-Leste en tant que 11e membre à part entière de l’AIPA, lors de sa 47e Assemblée générale. À l’occasion du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), ils ont réaffirmé leur attachement à ses principes, à la solidarité régionale, au rôle central de l’ASEAN et au droit international. Ils ont également souligné les priorités liées à la sécurité énergétique et alimentaire, à l’économie numérique et à la lutte contre la cybercriminalité, affirmant leur volonté d’accompagner les gouvernements par des initiatives législatives, des décisions budgétaires et des activités de contrôle.

Les dirigeants de l’ASEAN ont salué les propositions de l’AIPA et reconnu le rôle croissant des parlements dans la ratification, l’intégration dans les législations nationales et le suivi de la mise en œuvre des accords régionaux. Ils ont souligné que le soutien des parlements était essentiel pour faire avancer les priorités de coopération en matière d’économie numérique, de connectivité énergétique, de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique. Ils sont convenus de renforcer les consultations et la coordination régulières entre les pouvoirs exécutif et législatif afin de garantir la mise en œuvre effective des engagements de l’ASEAN au bénéfice concret des populations.

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Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung. Photo: VNA

Prenant la parole, le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que la coordination étroite et efficace entre les gouvernements et les parlements constituait un fondement et un moteur essentiels pour concrétiser la vision d’une ASEAN solidaire, résiliente, dynamique et centrée sur les populations. Saluant le thème de l’AIPA 2026, "Des parlements pour une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les populations", il a proposé trois orientations prioritaires.

Premièrement, renforcer les consultations en amont et l’efficacité de la mise en œuvre. Il a appelé à faire évoluer la coopération ASEAN-AIPA de l’adoption de résolutions vers le suivi de leur application, en reliant étroitement l’élaboration des politiques aux activités législatives, aux décisions budgétaires et au contrôle parlementaire. Les engagements régionaux doivent se traduire en lois, en ressources et en actions concrètes dans chaque pays.

Deuxièmement, consolider la solidarité et renforcer la confiance. Le Premier ministre a proposé de valoriser la diplomatie parlementaire pour consolider la confiance politique, préserver la paix, la stabilité et le rôle central de l’ASEAN, tout en développant la coopération avec les parlements observateurs et les partenaires de développement et en partageant les expériences en matière de législation, de contrôle, de budget vert et de parlement numérique.

Troisièmement, privilégier les domaines apportant des bénéfices concrets aux populations, notamment le commerce, l’investissement, les chaînes d’approvisionnement et l’économie numérique. Il a également appelé à promouvoir la transition énergétique, la sécurité alimentaire et la gestion durable des ressources en eau dans le sous-région du Mékong, ainsi qu’à renforcer la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue et les escroqueries en ligne.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a invité les parlements des pays membres à examiner et à ratifier rapidement la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï, afin de renforcer les bases juridiques de la coopération dans ce domaine. -VNA

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