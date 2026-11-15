Les Philippines et l’Australie renforcent leur coopération en matière de défense

Manille (VNA) - Les Philippines et l’Australie ont signé, le 15 novembre, un accord de coopération en matière de défense destiné à simplifier les procédures administratives encadrant leurs activités militaires conjointes, dans un contexte de renforcement continu de leurs relations sécuritaires.

Le ministre philippin de la Défense, Gilberto Teodoro, a indiqué que cet accord permettrait de faciliter la mise en œuvre de l’Accord sur le statut des forces en visite (SOVFA) entre les deux pays, grâce à une simplification des procédures de coordination. Il ouvre également la voie à un approfondissement de la coopération bilatérale entre les forces terrestres, navales et aériennes, ainsi que dans les domaines de l’aide humanitaire et de la gestion des catastrophes.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a assisté à la cérémonie de signature de ce pacte de défense à Manille, où il participe au Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il a indiqué que cet accord contribuerait à renforcer la connaissance du domaine maritime, le partage d’informations, le dialogue stratégique, la formation, les capacités de coordination opérationnelle ainsi que le développement des infrastructures de défense.

Anthony Albanese a également annoncé de nouveaux investissements australiens dans les capacités de surveillance maritime, notamment dans les technologies de drones, les équipements spécialisés et la formation. Ces moyens supplémentaires doivent permettre de renforcer la détection des menaces en mer et dans le cyberespace.-VNA