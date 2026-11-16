Le dirigeant To Lam multiplie les rencontres bilatérales au Sommet de la Francophonie

Phnom Penh (VNA) - Dans l’après-midi du 15 novembre, à Phnom Penh, au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam a eu des rencontres la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo ; la présidente de la Bulgarie, Iliana Yotova ; et le président du Bénin, Romuald Wadagni, en marge du 20e Sommet de la Francophonie.



La secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwaboa a salué la participation de M. To Lam et de la délégation vietnamienne de haut rang au Sommet. Elle a hautement apprécié le rôle, la position ainsi que les contributions actives et responsables du Vietnam au sein de la communauté francophone.



Elle a également salué les orientations stratégiques de développement du Parti et de l’État vietnamiens, exprimant son admiration devant les réalisations remarquables du pays et considérant le Vietnam comme un modèle de développement socio-économique pour les membres de la Francophonie.



Soulignant le ferme engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme et de la coopération francophone, Louise Mushikiwabo a souhaité que le pays continue de jouer un rôle actif et de contribuer aux efforts collectifs de l’OIF en faveur de la paix, de la stabilité, de la solidarité et du développement durable.



Elle a affirmé que l’OIF entendait poursuivre sa coopération étroite avec le Vietnam, notamment dans l’enseignement et la promotion de la langue française, la coopération économique et commerciale, les sciences et technologies, l’agriculture et le développement durable. Elle a également exprimé son soutien au renforcement des relations entre le Vietnam et les pays africains, se déclarant prête à jouer un rôle de passerelle pour favoriser cette coopération, tant à titre officiel que personnel.



De son côté, le dirigeant To Lam a salué les contributions de l’OIF et de sa secrétaire générale à la promotion de la solidarité, de la coopération et du développement au sein de la communauté francophone.



Il a souligné que, dans le contexte international actuel et face aux évolutions de la Francophonie, l’OIF devait continuer à promouvoir le dialogue, à renforcer la solidarité et la confiance, à prévenir les conflits et à régler pacifiquement les différends, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.



L’organisation devrait également contribuer à valoriser les atouts et le potentiel de la communauté francophone, en favorisant une coopération concrète et efficace dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation, des sciences et technologies et du développement durable, au bénéfice des populations.



Le dirigeant vietnamien a souhaité que les deux parties poursuivent leur étroite coordination pour mettre en œuvre les résultats du 20e Sommet de la Francophonie et exploitent plus efficacement leurs atouts et potentiels respectifs afin d'approfondir la coopération Vietnam-OIF et de contribuer au renforcement du rôle et de la position de la communauté francophone sur la scène internationale.



Il a proposé à l’OIF de continuer à jouer son rôle de passerelle pour promouvoir la coopération économique, commerciale et les investissements entre le Vietnam et les pays membres, en particulier ceux d’Afrique. Il a également demandé à l’organisation de soutenir davantage le Vietnam dans la promotion et l’enseignement du français, notamment à travers des formations en français spécialisé destinées aux diplomates, aux fonctionnaires et aux personnels participant aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.



Le dirigeant vietnamien a par ailleurs appelé l’OIF à continuer de soutenir le rôle central de l’ASEAN et ses efforts visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation dans la région, sur la base du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et la présidente bulgare, Iliana Yotova. Photo : VNA





Lors de la rencontre entre le dirigeant To Lam et la présidente bulgare, Iliana Yotova, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les investissements et les coentreprises dans les secteurs présentant des atouts et un potentiel de développement, tels que les technologies numériques, l’intelligence artificielle, la transformation numérique et l’innovation ainsi que de renforcer la coopération dans l’industrie de la défense.



Ils ont également souligné l’importance de développer la coopération en matière d’éducation et de formation, dans le contexte où les deux pays poursuivent un modèle de développement fondé sur les sciences et les technologies de pointe.



Les deux parties sont en outre convenues de renforcer leurs échanges sur les questions d’intérêt commun et de continuer à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et régionales, notamment l’ONU, l’ASEAN, l’Union européenne et le Forum de coopération Asie-Europe.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président du Bénin, Romuald Wadagni. Photo : VNA





Lors de la rencontre entre le dirigeant To Lam et le président du Bénin, Romuald Wadagni, les deux dirigeants ont convenu de plusieurs mesures visant à renforcer les relations bilatérales de manière concrète dans les temps à venir.



Le dirigeant vietnamien a proposé aux deux parties d’engager rapidement des échanges et de coordonner la mise en œuvre du mémorandum d’entente (MoU) sur la coopération agricole, en mettant l’accent sur les produits à fort potentiel tels que le riz, les noix de cajou et le coton, ainsi que sur l’aquaculture en eau douce et la coopération portuaire.



Il a également souhaité que le Bénin crée des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes d’étudier et de mettre en œuvre des projets d’investissement et des activités commerciales dans ce pays.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle, ainsi qu'à mieux faire connaître l’importance de la coopération bilatérale à travers les échanges de délégations à tous les niveaux. Ils ont également réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations régionales, notamment l’ONU, le Mouvement des non-alignés et la Francophonie. - VNA