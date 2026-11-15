Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre des dirigeants de pays participants au 49e Sommet de l’ASEAN

Manille (VNA) - Dans l’après-midi du 15 novembre 2026, en marge du 49e Sommet de l’ASEAN à Manille, aux Philippines, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a eu des échanges avec les dirigeants du Laos, des Philippines et de Singapour, et rencontré son homologue australien Anthony Albanese.

Dans une atmosphère cordiale et ouverte, les échanges avec les dirigeants lao, philippin et singapourien ont porté sur la situation de chaque pays, les priorités de développement, les questions d’intérêt commun ainsi que les opportunités et défis dans un contexte régional et international en mutation. Les discussions ont également abordé les orientations visant à renforcer la coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’électricité et de la transformation numérique, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets communs. Ces rencontres ont contribué à consolider l’amitié, la confiance et la coopération entre les pays membres de l’ASEAN.

Lors de sa rencontre avec Anthony Albanese, le Premier ministre Le Minh Hung a remercié le gouvernement et le peuple australiens pour l’accueil chaleureux et solennel réservé au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors de sa visite d’État en Australie en août 2026. Il a indiqué que le gouvernement vietnamien s’employait à mettre rapidement en œuvre les résultats de cette visite. Anthony Albanese a salué cette démarche, soulignant que la concrétisation rapide des accords contribuerait à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Australie.

Le Premier ministre vietnamien a souhaité renforcer la confiance politique et stratégique entre les deux pays et invité son homologue australien à se rendre prochainement au Vietnam, à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 et à envoyer des représentants de haut niveau au 4e Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Anthony Albanese a accepté l’invitation et réaffirmé le soutien de l’Australie à la réussite de l’APEC 2027 organisé par le Vietnam.

Sur le plan économique, le chef du gouvernement vietnamien a proposé de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars et de doubler les investissements réciproques. Il a également appelé l’Australie à maintenir un approvisionnement stable en énergie, notamment en gaz naturel liquéfié (GNL) et en minerais stratégiques, et à faciliter l’accès des produits des deux pays à leurs marchés respectifs. Il a souhaité élargir la coopération dans les hautes technologies, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies, la biomédecine, la recherche maritime et l’hydrogène vert.

Anthony Albanese a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et souligné sa place importante dans la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040. Il a indiqué que son pays encourageait les entreprises et les grands fonds d’investissement à explorer les opportunités au Vietnam.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération en matière de défense, de maintien de la paix, de sciences et technologies, d’innovation, de transformation numérique, d’éducation, de culture et de tourisme. Le Premier ministre Le Minh Hung a notamment remercié l’Australie pour son soutien au déploiement des forces vietnamiennes dans les missions des Nations Unies et appelé à partager des informations et des documents relatifs aux soldats vietnamiens disparus pendant la guerre, dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits consacrée à la recherche et à l’identification des restes des martyrs.

Les deux Premiers ministres ont également échangé sur des questions d’intérêt commun et convenu de renforcer leur coordination et le partage d’informations. Concernant les enjeux régionaux et internationaux, ils ont souligné la nécessité de multiplier les consultations dans les cadres multilatéraux tels que l’ASEAN, l’ONU et l’APEC, réaffirmé leur soutien au rôle central de l’ASEAN et aux efforts visant à aider le Myanmar à trouver rapidement une issue à ses difficultés.

Ils ont également insisté sur l’importance de garantir la sécurité et la liberté de navigation, ainsi que de promouvoir un Code de conduite en mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales et internationales. -VNA