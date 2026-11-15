49e Sommet de l’ASEAN : le Premier ministre Le Minh Hung présente les priorités d’action du bloc régional

Manille (VNA) - Lors de la séance restreinte du 49e Sommet de l’ASEAN, présidée le 15 novembre par le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr., le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a souligné que l’ASEAN devait faire preuve de davantage d’initiative pour façonner l’environnement stratégique régional, afin de garantir la paix, la sécurité et le développement.

Dans son intervention, le Premier ministre vietnamien a formulé trois propositions. Premièrement, il a appelé à consolider la confiance et à régler les différends par le dialogue. Concernant la mer Orientale, il a proposé que les pays de l’ASEAN coordonnent étroitement leurs efforts et œuvrent avec la Chine à la négociation d’un Code de conduite (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, afin de faire de cette zone maritime un espace de paix, de stabilité et de prospérité. S’agissant du Myanmar, il a proposé que l’ASEAN poursuive et élargisse son aide humanitaire à la population, tout en étudiant une adaptation de son approche afin de renforcer l’efficacité et le caractère concret de son engagement auprès de ce pays.

Deuxièmement, il a appelé à prévenir et à gérer activement les crises, ainsi qu’à renforcer la réponse commune aux défis régionaux. Il a soutenu le renforcement des mécanismes existants de l’ASEAN afin d’améliorer sa capacité à réagir rapidement aux situations d’urgence menaçant la paix et la sécurité régionales. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer avec les autres pays de l’ASEAN pour lutter contre la criminalité transnationale, notamment les escroqueries en ligne, la cybercriminalité et la traite des êtres humains, tout en promouvant une gouvernance de l’intelligence artificielle sûre et responsable.

Troisièmement, le Premier ministre vietnamien a proposé de passer d’une logique de préservation de la centralité de l’ASEAN à une démarche visant à façonner activement son rôle central. Il a suggéré d’élaborer une carte stratégique de coopération avec les partenaires dans des domaines prioritaires tels que le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’innovation, les infrastructures stratégiques et le développement des ressources humaines hautement qualifiées. Il a également appelé à maintenir des relations équilibrées avec les partenaires et à encourager les grandes puissances à contribuer à la paix et à la prospérité régionales.

Lors de la réunion, les dirigeants ont examiné la sécurité énergétique et les enjeux internationaux et régionaux. Face aux répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l’approvisionnement et les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ils sont convenus de diversifier les sources d’approvisionnement, de renforcer la coordination et d’accélérer l’interconnexion énergétique régionale, notamment par la mise en œuvre de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur la sécurité pétrolière (APSA) et du Réseau électrique de l’ASEAN (APG).

Dans un contexte mondial en mutation, ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'unité, de la coopération, de la résilience et du règlement pacifique des différends, dans le respect du droit international, de la Charte de l’ASEAN et du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Concernant la Mer Orientale, ils ont réaffirmé leur détermination à mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à accélérer les négociations en vue d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. -VNA