Politique

20e Sommet de la Francophonie : le ministre Le Hoai Trung rencontre ses homologues ivoirien, angolais et camerounais

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a eu le 15 novembre des rencontres avec la ministre ivoirienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Niale Kaba, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, et le ministre camerounais des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre du 20e Sommet de la Francophonie organisé à Phnom Penh, au Cambodge, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a eu le 15 novembre des rencontres avec la ministre ivoirienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Niale Kaba, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, et le ministre camerounais des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella.

Lors de ces rencontres, le chef de la diplomatie vietnamienne a réaffirmé la volonté du Vietnam de promouvoir sa coopération avec les pays africains. Il a proposé de multiplier les échanges de délégations de haut niveau et de dynamiser la coopération dans l’agriculture, l’exploitation et la transformation des minerais, le commerce et l’investissement, tout en les élargissant aux télécommunications, à la transition numérique, aux infrastructures civiles, aux ports maritimes et aux véhicules électriques.

Le Hoai Trung a appelé les pays concernés à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes en Afrique, notamment sur les plans institutionnel, juridique, politique, infrastructurel et des paiements. Il a également plaidé pour une coopération accrue au sein des forums multilatéraux, notamment à l’ONU et à l’OIF, et affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle entre les pays africains, l’ASEAN et l’Asie-Pacifique.

Avec son homologue de Côte d’Ivoire, le ministre Le Hoai Trung a affirmé que Hanoï accordait de l’importance aux relations d’amitié et de coopération multiforme avec la Côte d’Ivoire, son premier partenaire commercial en Afrique en 2025.

Se déclarant impressionnée par les réalisations socio-économiques du Vietnam, Nialé Kaba a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération globale bilatérale, en particulier dans le secteur agricole.

Les deux ministres ont convenu de faciliter l’accès réciproque aux marchés afin d’accroître durablement les échanges bilatéraux. Le Vietnam s’est aussi déclaré prêt à partager son expérience, à transférer des technologies et à coopérer avec la Côte d’Ivoire dans le développement agricole, la transformation des produits agricoles et la sécurité alimentaire.

À l’issue de son entretien avec Téte António, qui avait effectué une visite officielle au Vietnam en juin 2026, les deux parties ont décidé d’organiser prochainement le Comité intergouvernemental et des consultations politiques pour préparer la visite du président angolais au Vietnam.

Les deux ministres ont également convenu de finaliser rapidement les négociations en vue de signer un Accord sur la promotion et la protection des investissements.

Enfin, lors de sa rencontre avec le ministre camerounais des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, Le Hoai Trung a souhaité renforcer les résultats concrets de la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’investissement et des sciences et technologies. Son homologue camerounais a exprimé le souhait d’élargir la coopération dans les infrastructures, la transformation numérique, les télécommunications et l’intelligence artificielle.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges entre leurs organismes compétents et leurs entreprises, notamment dans l’agriculture et l’exploitation et la transformation des minerais, ainsi que d’accélérer la négociation, la signature et la mise en œuvre d’accords importants sur la prévention de la double imposition et la protection des investissements, et de renforcer leur coopération consulaire. -VNA

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