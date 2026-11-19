Fondé en 1076, le Quoc Tu Giam, première école nationale du Vietnam, occupe une place singulière dans l’histoire de l’éducation du pays, des concours mandarinaux et de la formation des élites. Près d’un millénaire plus tard, les valeurs de la tradition éducative vietnamienne continuent de vivre à travers le patrimoine du complexe Van Mieu (Temple de la Littérature) – Quoc Tu Giam, en particulier ses 82 stèles des docteurs, mais aussi à travers la pérennité du goût pour l’étude, du respect des enseignants et de la reconnaissance des talents.