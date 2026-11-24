Le 24 novembre 2026 est célébrée pour la première fois, à l’échelle nationale, la Journée de la culture vietnamienne, marquant une nouvelle étape dans la valorisation et la promotion des valeurs culturelles nationales. Cette journée est l’occasion pour chaque citoyen de réaffirmer sa fierté d’appartenir à la communauté vietnamienne, de contribuer à la préservation et à la transmission des valeurs traditionnelles et de renforcer la grande union nationale.