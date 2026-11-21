Hanoï (VNA) – Hanoï a officiellement donné le coup d’envoi, le 21 novembre au matin, d’une série d’activités célébrant la Journée de la culture vietnamienne 2026. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sur une scène aménagée devant le monument du roi Ly Thai To, dans l’espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem.



Se déroulant du 21 au 24 novembre autour du lac Hoan Kiem et dans divers lieux culturels de la capitale, cet événement vise à honorer et à promouvoir les valeurs culturelles singulières du Vietnam et de Thang Long–Hanoï. Il célèbre également la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre) et le 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture (24 novembre 1946 – 2026).



Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a décrit cette manifestation comme une occasion de célébrer les valeurs pérennes du patrimoine culturel national, de rendre hommage aux générations qui ont su préserver, enrichir et transmettre ces valeurs, et de susciter la fierté nationale, le sens des responsabilités ainsi qu'un élan renouvelé pour la créativité. L'objectif est de permettre à la culture de demeurer un moteur essentiel dans la nouvelle ère de développement du pays. Il a rappelé le message du Président Ho Chi Minh, formulé lors de la première Conférence nationale sur la culture, selon lequel « la culture doit éclairer la voie de la nation ».



Selon le dirigeant de Hanoï, la Journée de la culture vietnamienne devrait devenir une véritable fête pour la population, offrant à chacun l’occasion de participer, de vivre, de créer et de profiter des valeurs culturelles.



Forte de plus de mille ans d’histoire, Hanoï est depuis longtemps un lieu de convergence et d’épanouissement des grandes valeurs culturelles du pays. Celles-ci s’expriment à travers la richesse de son patrimoine, ses monuments historiques, ses villages de métiers traditionnels, son Vieux Quartier, la diversité de ses arts et ses coutumes ancestrales, transmises de génération en génération. La villes’attachera également à cultiver l’image des Hanoïens - élégants, civilisés, bienveillants et créatifs - ; à développer les industries culturelles, les espaces de création, ainsi que des produits et services culturels reflétant l’identité de la capitale ; à accélérer l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique dans la préservation et la promotion du patrimoine.

Des délégués offrent des encens au monument dédié au roi Ly Thai To. Photo : VNA



Dans le cadre de la Journée de la culture vietnamienne, des spectacles artistiques sont organisés sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, au pied du monument « Prêts à mourir pour que la Patrie vive », ainsi qu’à l’intersection du centre commercial Trang Tien Plaza et de la rue Hang Khay.



Le Théâtre des marionnettes sur l’eau de Thang Long et le Théâtre dramatique de Hanoï accueillent également des représentations quotidiennes, avec des extraits et de courtes pièces consacrés à la capitale. Par ailleurs, des espaces d’exposition et des zones interactives sont aménagés sur la place à l’est du lac Hoan Kiem, à la Maison d’exposition du 93, rue Dinh Tien Hoang, au Centre culturel Ho Guom ainsi qu’au siège du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hanoï, au 47, rue Hang Dau. - VNA