Hanoï (VNA) - Lors de la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture tenue le 24 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, ainsi que les Vietnamiens résidant dans le pays et à l’étranger, à promouvoir la culture avec responsabilité dans le travail, humanité dans la vie quotidienne et aspiration à contribuer au pays. Il a exhorté chacun à faire vivre les valeurs positives de la nation afin qu’elles deviennent une force motrice pour bâtir un Vietnam prospère, civilisé et heureux.

La cérémonie a réuni d’anciens et actuels dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des ministères et collectivités locales, du corps diplomatique, ainsi que des intellectuels, artistes, chercheurs et représentants de différentes communautés.

Il y a 80 ans, le 24 novembre 1946, alors que le jeune État vietnamien faisait face à de graves difficultés et à la menace d’une nouvelle guerre, le Président Hô Chi Minh avait présidé la première Conférence nationale sur la culture. Il avait alors posé les grandes orientations de la nouvelle culture vietnamienne et affirmé un principe appelé à traverser les générations : "La culture doit éclairer la voie de la nation".

Revenant sur ces huit décennies, Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, a souligné que la culture avait contribué à préserver l’identité nationale à travers les guerres de résistance, la défense de la Patrie, le Renouveau et l’intégration internationale. Elle a également nourri les valeurs de solidarité, d’entraide, de travail, de goût pour l’étude et de créativité.

Le professeur et docteur Phung Huu Phu, représentant les chercheurs en sciences culturelles, a souligné que la culture constituait une force extraordinaire du patriotisme et de l’héroïsme révolutionnaire vietnamiens, à l’origine des grandes victoires remportées dans les luttes contre les agressions étrangères et pour la défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’unité nationales.

La chanteuse Phuong My Chi, représentante de la jeune génération vietnamienne, a exprimé la détermination des jeunes à poursuivre leurs études, à cultiver leurs idéaux révolutionnaires, leur patriotisme et leur fierté nationale, ainsi qu’à mieux connaître l’histoire, les traditions et les valeurs culturelles transmises par leurs ancêtres. Elle a également appelé les jeunes à vivre avec humanité, honnêteté et sens des responsabilités, à valoriser leurs talents et leur créativité, à maîtriser les sciences et les technologies pour préserver le patrimoine et créer des produits culturels empreints d’humanité et de l’identité vietnamienne.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam rencontre la Mère héroïne Nguyen Thi Diem. Photo: VNA

Dans son discours, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a souligné la nécessité de reconnaître les insuffisances persistantes dans le développement culturel. Les comportements contraires aux valeurs culturelles et la dégradation morale dans une partie de la société restent préoccupants. L’accès à la culture demeure inégal selon les régions et les groupes de population. La formation des talents et la préservation du patrimoine ne bénéficient pas toujours de l’attention nécessaire. Par ailleurs, le riche patrimoine culturel du pays est encore insuffisamment exploité pour créer des œuvres et des produits attrayants, tandis que certains investissements privilégient les infrastructures au détriment des ressources humaines et de la qualité des activités.

Soulignant que la culture est indissociable du développement humain et des valeurs durables, le dirigeant To Lam a rappelé que la Résolution n° 80 du Bureau politique et la Résolution n° 28 de l’Assemblée nationale définissaient déjà les orientations, mécanismes et politiques en faveur du développement culturel. Il a appelé l’ensemble du système politique à les mettre en œuvre, à stimuler la créativité et à améliorer la vie spirituelle de la population.

Il a notamment insisté sur la nécessité de promouvoir une culture de l’intégrité, de l’impartialité et du service public au sein du Parti et de l’appareil d’État. Dans le domaine économique, l’éthique des affaires doit aller de pair avec l’enrichissement légitime et la responsabilité envers les travailleurs, la communauté et le pays.

Le dirigeant To Lam a appelé à promouvoir le rôle de la culture dans l’orientation du développement national. Il a notamment souligné la nécessité de développer une culture de l’intégrité, de l’impartialité et du service au peuple au sein du Parti et de l’appareil d’État.

Ces valeurs doivent se traduire dans l’exercice du pouvoir, le respect des engagements envers la population et le dévouement dans l’accomplissement des missions.

Le dirigeant a également insisté sur la nécessité de développer pleinement les Vietnamiens et de promouvoir le rôle du peuple en tant qu’acteur de la culture. Le peuple crée, préserve et transmet les valeurs culturelles, dont il détermine la vitalité. Le développement culturel doit permettre à chacun de mieux vivre et de maîtriser sa vie, tout en encourageant l’apprentissage, la coopération, la créativité et le sens des responsabilités envers soi-même, sa famille et la société. Les valeurs nationales, culturelles et familiales, ainsi que les normes de conduite des Vietnamiens, doivent se refléter dans l’éducation et les comportements quotidiens.

Un numéro artistique lors de la cérémonie. Photo: VNA

Chaque génération a la responsabilité de préserver les valeurs héritées et de contribuer à enrichir la culture nationale. Il importe notamment de valoriser la langue vietnamienne, les langues et les écritures des différentes ethnies, de préserver les valeurs originelles du patrimoine et les espaces de vie culturelle des communautés. Le dirigeant To Lam a également appelé à former les jeunes talents et à garantir la liberté de création, dans le respect des responsabilités sociales et des devoirs citoyens. Les intellectuels, artistes et artisans sont invités à rester proches du peuple, à lutter contre le mal et à s’inspirer des valeurs universelles pour enrichir la culture vietnamienne.

Dans l’espace numérique, il convient de renforcer les capacités de création de contenus, de maîtriser les technologies et d’élargir l’accès du public aux contenus culturels. L’application des technologies doit aller de pair avec la protection du droit d’auteur, des droits voisins et des intérêts légitimes des créateurs. Parallèlement à la lutte contre les actes de falsification de l’histoire et d’atteinte aux valeurs culturelles positives, il est nécessaire de créer des œuvres attrayantes et riches en connaissances, afin que le public, en particulier les jeunes, puisse comprendre et aimer la culture nationale.

Le dirigeant To Lam a demandé de renouveler les méthodes de direction et de gestion afin de garantir les conditions d’un développement durable de la culture, et de poursuivre le renouvellement du mode de direction du Parti dans ce domaine.

L’État doit perfectionner les institutions et les politiques en tenant compte des spécificités des secteurs culturel et artistique, lever en temps opportun les obstacles liés aux mécanismes et aux modalités de gestion afin de favoriser le développement des activités culturelles. Il faut également garantir et utiliser efficacement les ressources consacrées à la culture, conformément aux orientations du Parti et à la législation de l’État. -VNA