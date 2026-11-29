Hanoï (VNA) – Placé sous le thème « Cinema – Connection – Development » (Cinéma – Connexion – Développement), le 8e Festival international du film de Hanoï (Hanoi International Film Festival - HANIFF VIII) s’est ouvert dans la soirée du 28 novembre, en présence de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra et de la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh.



Dans son discours d’ouverture, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné que le cinéma était un art singulier, capable de rapprocher les peuples, de transmettre des valeurs humanistes et de favoriser la compréhension, le respect et la coopération entre les nations.



Cette année, le festival présente 124 œuvres sélectionnées parmi les 870 films soumis, provenant de 41 pays et territoires, témoignant de son attractivité et de sa renommée croissantes. Pour la première fois, une exposition consacrée au cinéma, à la télévision et aux contenus numériques (Film, Television and Digital Content Exhibition) est organisée, avec 62 stands et plus de 160 partenaires internationaux venus de 18 pays et territoires, parallèlement à des activités de mise en relation autour de projets et de promotion des jeunes talents.



Pour faire du cinéma vietnamien un secteur phare des industries culturelles, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a appelé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les autres ministères, secteurs et localités à poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, à mobiliser les ressources, à accélérer la transformation numérique, à former des ressources humaines hautement qualifiées, à élargir les marchés et à renforcer la coopération internationale, afin de faire du Vietnam une destination attractive pour les cinéastes.



Elle a affirmé que le gouvernement vietnamien accordait une grande importance aux talents, encourageait la créativité et s’engageait à créer un environnement propice à la concrétisation des idées artistiques.

Le comité d’organisation rend hommage aux personnalités ayant contribué activement au développement du cinéma vietnamien. Photo : VNA

Organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de Hanoï et plusieurs organismes, le festival se déroule du 28 novembre au 2 décembre 2026 dans la capitale.



Durant ces cinq jours, outre les cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise des prix, de nombreuses activités sont proposées : projections dans sept complexes cinématographiques et en plein air, rencontres avec des artistes, expositions, séminaires, programmes d’accompagnement des talents, marché de projets de films (Film Project Market), ainsi que des activités de coopération internationale et de promotion de la culture et du tourisme de Hanoï. – VNA