Hanoï (VNA) – De nombreuses manifestations culturelles et artistiques ont eu lieu le 24 novembre à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Quang Tri, attirant un large public. Entre spectacles mettant à l’honneur le patrimoine, projections lumineuses et valorisation des paysages et de l’histoire, ces événements contribuent au rayonnement culturel et au développement du tourisme local.



À la découverte du patrimoine et de la culture du Sud



Dans la soirée du 24 novembre, des milliers d’habitants et de touristes ont célébré la Journée de la culture vietnamienne à Hô Chi Minh-Ville. Intitulé « Fiers de l’identité vietnamienne », un programme artistique spécial a relié trois sites dans les quartiers de Saigon, Thu Dau Mot et Vung Tau. Les spectacles d’arts populaires et les projections en 3D mapping dans la rue piétonne Nguyen Hue ont fait découvrir au public le patrimoine et la culture du Sud du Vietnam.



Pour Liam O’Connor, un touriste de 31 ans venu de Melbourne (Australie), cette soirée festive a été une découverte inattendue au cours de son voyage. Il s’est dit surpris par l’ambiance animée du centre-ville et ravi de pouvoir assister à des spectacles traditionnels avant d’admirer les images animées projetées sur la façade d’un bâtiment ancien.



Des sonorités des gongs des artisans Cho Ro à Vung Tau aux chants populaires à Thu Dau Mot, en passant par les danses « xoe » et les airs de « cai luong » (théâtre rénové) dans la rue piétonne Nguyen Hue, le programme a permis aux habitants et aux touristes de découvrir diverses formes d’art en une seule soirée.



Affirmer l’identité touristique de Quang Tri



Dans la soirée du 24 novembre, le Comité populaire de la province de Quang Tri a inauguré la première édition de la Semaine de la culture et du tourisme de Quang Tri 2026, sur la place Hô Chi Minh, dans le quartier de Dong Hoi, et sur le deuxième site du Centre provincial de la culture et du cinéma, dans le quartier de Nam Dong Ha. Placée sous le thème « Splendeur des merveilles naturelles – Terre sacrée marquée par la guerre », cette manifestation ouvre une série d’activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques organisées chaque mois pour renforcer l’image de marque touristique de Quang Tri et attirer les visiteurs vietnamiens et étrangers.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Hoang Nam, a souligné les atouts particuliers de Quang Tri, qui abrite un patrimoine naturel mondial, de nombreux sites historiques liés à la révolution et de riches traditions culturelles.

Selon lui, ces événements mensuels visent à réduire la saisonnalité du tourisme, à offrir aux entreprises de nouvelles possibilités d’investissement et de développement de produits et services, ainsi qu’à améliorer l’expérience des visiteurs. Ils constituent également une étape importante dans la préparation de l’Année nationale du tourisme – Quang Tri 2027, avec pour ambition de faire progressivement du tourisme un secteur économique de premier plan dans la province.

Ouverture de la première édition de la Semaine de la culture et du tourisme de Quang Tri 2026. Photo: VNA



Du 24 au 30 novembre, cette première édition propose de nombreuses activités à travers la province, mettant en valeur ses ressources naturelles, son patrimoine culturel et historique ainsi que ses produits touristiques emblématiques.



L’un des temps forts sera le Festival international de montgolfières de Quang Tri 2026, intitulé « Survoler une terre de paix », qui se déroulera du 27 au 29 novembre sur la place de la Libération, dans le quartier de Quang Tri, et sur le site historique national spécial des deux rives de Hien Luong – Ben Hai. Organisé pour la première fois à Quang Tri, ce festival devrait réunir 34 montgolfières, symbolisant les 34 provinces et villes du pays.



Au-delà des activités de loisirs, la Semaine de la culture et du tourisme entend également transmettre les valeurs historiques et un message de paix à travers une cérémonie de lâcher de lanternes flottantes en hommage aux héros et martyrs sur la rivière Thach Han et un lâcher de 260 colombes sur le site de Hien Luong – Ben Hai. – VNA