Quang Ninh (VNA) - L’édition 2026 du Marathon international du patrimoine de la baie de Ha Long, parrainé par Li-Ning, devrait réunir quelque 18.000 coureurs le 22 novembre à Ha Long — dont une délégation d’élite kényane — parmi un nombre record de 4.000 participants internationaux issus de 70 pays et territoires.

Parmi les principaux prétendants figure le tenant du titre, Kennedy Kiprop Chelimo, de retour après avoir établi le record du parcours de Ha Long en 2h 13min 57s l’an dernier. Il sera notamment opposé à ses compatriotes kényans Henry Ndiwa Juma et Evans Kipruto sur l’épreuve reine du marathon. Vainqueur du semi-marathon de Xiamen Est en 2024 et sur le podium de celui de Moscou en 2025, Juma affiche un record personnel de 1h 01min 20s sur la distance intermédiaire et vise un chrono compris entre 2h09 et 2h12 à Ha Long.

Ancien membre de l’équipe nationale junior du Kenya, Evans Kipruto nourrit également de solides ambitions pour les premières places. Il s’était notamment illustré en prenant la troisième place du marathon d’Eldoret avec un temps de 2h13 min 16s.

Dans le tableau féminin, Naomi Jepkogei Maiyo effectue son retour après avoir terminé deuxième de l’édition 2025 du marathon du patrimoine de la baie d’Ha Long. L’athlète possède une marque de référence sur la distance de 2h30 min 09s, établie à Sienne, en Italie.

Elle devra toutefois composer avec la concurrence de deux autres coureuses kényanes, Maureen Jerop Kiptoo et Moreen Chepchumba, dont les records personnels oscillent entre 2h29 et 2h32. Chepchumba aborde d’ailleurs ce rendez-vous en pleine confiance après sa récente victoire au semi-marathon de Timboroa en 2026, bouclé en 1h11 min 23s.

L’épreuve demeure à ce jour la première et unique course au Vietnam à détenir le label World Athletics, témoignant de sa volonté de répondre aux standards internationaux et de consolider sa place parmi les rendez-vous majeurs de la course sur route en Asie du Sud-Est.

La participation de ces athlètes de premier plan devrait relever le niveau global de la compétition. Elle offrira ainsi aux coureurs vietnamiens une occasion précieuse de se mesurer à une concurrence internationale relevée.

Le patrimoine au pas de course

La prochaine édition du marathon de Ha Long se tiendra du 20 au 22 novembre, l’épreuve reine étant fixée au dimanche 22 novembre. Les participants pourront choisir entre quatre distances : le marathon (42,195 km), le semi-marathon (21,0975 km), le 10 km et le 5 km.

Organisée par la société DHA Vietnam, cette manifestation ambitionne depuis plus de dix ans d’aligner la compétition sur les standards sportifs internationaux et de positionner Ha Long comme un lieu de rassemblement incontournable pour les coureurs.

« Au-delà de la compétition elle-même, nous espérons que chaque coureur venu à Hạ Long vivra une course mémorable et repartira avec des souvenirs durables des paysages, des habitants et du patrimoine culturel local », a déclaré le directeur général, le professeur associé Nguyên Tri.

Le parcours de l’édition 2026 a été conçu pour la compétition, fixant le départ et l’arrivée au Centre de planification, foires et expositions de la province de Quang Ninh, rue Trân Quôc Nghiên.

Les coureurs devraient vivre une course mémorable à Ha Long.

Les participants évolueront face à la baie de Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dont le tracé figure parmi les 50 plus beaux au monde selon le magazine Runner’s World UK. Cette épreuve demeure l’unique course sur route au Vietnam à détenir le label World Athletics, attestant de ses standards internationaux.

L’hôpital Bach Mai reconduit son partenariat médical avec l’événement en déployant 160 soignants, dont 80 médecins et infirmiers spécialisés dans les soins d’urgence ainsi que des étudiants en médecine. Sept ambulances seront également prépositionnées tout au long du parcours pour assister les coureurs.

L’équipementier Li-Ning rejoint la compétition en tant que partenaire Diamant et fournisseur officiel exclusif, assurant l’habillage des participants, des meneurs d’allure, des officiels, du personnel médical et des bénévoles.

Inscrit parmi les rendez-vous culturels, sportifs et touristiques majeurs de la province de Quang Ninh, le marathon se déroulera à l’approche de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam, célébrée le 23 novembre. L’épreuve devrait attirer des milliers de coureurs, d’accompagnants et de visiteurs à Ha Long, leur permettant de découvrir le patrimoine, la gastronomie et l’offre touristique de la ville.

Les vainqueurs du classement général du marathon recevront chacun environ 3.800 dollars, tandis qu’une prime avoisinant les 1.900 dollars sera attribuée aux coureurs masculins et féminins qui battront les records de l’épreuve sur la distance des 42 kilomètres. – VNA