Dà Nang (VNA) - La Télévision du Vietnam (VTV) et l’Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU) ont lancé mercredi à Dà Nang (Centre) la deuxième édition de la conférence ABU CARE 13, consacrée à la valorisation du patrimoine et de la culture à travers la production audiovisuelle.



Cet événement, qui se tient jusqu’au 27 novembre, comprend notamment un atelier destiné à renforcer les compétences en matière de conception et de réalisation de documentaires et d’émissions culturelles. Il réunit des producteurs, des réalisateurs, des experts ainsi que des représentants de diffuseurs de la région Asie-Pacifique et d’ailleurs.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Truong Duy Hoa, directeur adjoint du centre de la VTV pour les régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre (VTV8), a indiqué que sa chaîne ambitionne de devenir une référence nationale dédiée à la culture, au patrimoine, à l’histoire et au tourisme. Dans cette optique, VTV8 s’emploie à hisser la qualité de ses documentaires, reportages et programmes immersifs aux standards internationaux, a-t-il souligné.



Cette conférence offre aux professionnels vietnamiens l’occasion d’échanger avec des experts étrangers, d’adopter de nouvelles techniques narratives et de développer des partenariats dans les domaines de la coproduction, de l’échange de droits de diffusion et de l’accueil de tournages étrangers au Vietnam.



Deux expertes internationales du documentaire culturel ont partagé leur savoir-faire lors de la dernière édition d’ABU CARE, un programme de coproduction de l’Union de radio-télévision Asie-Pacifique (ABU) destiné à stimuler la créativité et à renforcer la qualité des contenus audiovisuels par l’échange d’expériences.



Xiao Xiaowai, productrice exécutive de CARE 13 et réalisatrice-productrice pour la chaîne publique chinoise CGTN, a détaillé les différentes approches permettant d’utiliser le langage cinématographique pour raconter et préserver le patrimoine culturel immatériel.



De son côté, la cinéaste malaisienne Nurashikin Zaharuddin, cofondatrice de la société Happy Campers Productions, a mis l’accent sur la recherche de récits capables de toucher le public. Elle a notamment souligné l’importance du vécu humain, du travail de terrain et de l’adaptation des contenus culturels à des audiences et des plateformes variées.



Au cours de la conférence, les participants visionneront et analyseront des documentaires en provenance de Malaisie, de Corée du Sud, de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et du Vietnam. Un vote permettra également de décerner le prix du « Choix des producteurs », destiné à récompenser les œuvres les plus créatives et de haute qualité.



Pour Aoki Kazunori, directeur du département des programmes de l’ABU, CARE 13 dépasse le simple cadre de la coproduction. Il y voit avant tout une plateforme permettant aux cinéastes de différents pays de partager leurs idées et leurs expériences, tout en tissant des liens d’amitié.



Soulignant que le genre documentaire permet de rapprocher les individus, de favoriser le dialogue interculturel et de transmettre des valeurs positives, le responsable a dit espérer que ces échanges stimuleront la créativité et contribueront à élever le niveau des futures productions.



Le choix de Dà Nang pour accueillir l’événement revêt une importance particulière en raison de sa position stratégique et de sa proximité avec les riches sites culturels du centre du Vietnam, notamment la vieille ville de Hôi An et le sanctuaire de My Son.



À travers cette conférence et ce programme de formation, la Télévision du Vietnam entend renforcer les compétences de ses équipes et stimuler de nouvelles approches créatives. L’objectif est de développer des productions spécialisées sur le patrimoine et la culture, alliant rigueur documentaire, écriture cinématographique et outils de communication modernes. – VNA

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