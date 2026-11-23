Séoul / Kuala Lumpur (VNA) - À l’occasion de la première célébration officielle de la Journée de la culture du Vietnam, le 24 novembre, les ambassades du Vietnam en République de Corée et en Malaisie ont organisé des événements destinés à mettre à l’honneur l’identité nationale, à renforcer la cohésion de la diaspora et à promouvoir les échanges culturels internationaux.

À Séoul, le 21 novembre, l’ambassade du Vietnam en République de Corée a réuni près de 200 représentants de la communauté vietnamienne à l’occasion de la Fête de la grande union nationale et de la Journée de la culture vietnamienne 2026. Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur Vu Ho a souligné que la culture, au-delà de la langue et des coutumes, constitue un lien spirituel essentiel qui rattache les expatriés à leurs racines.

Saluant les contributions des travailleurs, entrepreneurs, intellectuels, étudiants et familles multiculturelles au développement de la société sud-coréenne et au renforcement de l’amitié bilatérale, il a insisté sur l’importance de transmettre la langue vietnamienne aux jeunes générations afin qu’elles puissent s’intégrer tout en restant attachées à leur identité.



Dao Tuan Hung, président de l’Association générale de la communauté vietnamienne en République de Corée, s’est félicité du dynamisme de cette diaspora forte de plus de 372.000 personnes, deuxième communauté étrangère du pays.

Il a réaffirmé l'engagement associatif pour 2027 afin de soutenir les ressortissants et de consolider le Partenariat stratégique global bilatéral. De son côté, Lee Hoon, président du clan Ly Hoa Son (Lee Hwasan), a rappelé les liens historiques de plus de 800 ans unissant les deux peuples depuis l'arrivée du prince Ly Long Tuong sur la péninsule coréenne et promis de poursuivre la promotion des échanges populaires. La célébration a été couronnée par le programme artistique « Couleurs de la Patrie ».



Parallèlement, à Kuala Lumpur, le 22 novembre, l’ambassade du Vietnam en Malaisie a organisé à son tour la Journée de la culture vietnamienne 2026, en présence de nombreux ambassadeurs, amis internationaux et ressortissants vietnamiens. L’ambassadrice Pham Thi Thuy Nga a mis en avant la richesse du patrimoine façonné par les 54 ethnies du Vietnam ainsi que son inscription dans l’espace culturel de l’ASEAN, fondé sur l’amitié et la diversité.



Choisissant la gastronomie comme passerelle diplomatique, la rencontre a notamment proposé un atelier de confection de rouleaux de printemps traditionnels et des dégustations de pho au bœuf, de banh mi et de café vietnamien. Ces découvertes culinaires ont suscité l’intérêt des représentants du corps diplomatique, dont l’ambassadeur d’Autriche, Gerhard Eisl, et celui du Brunei, Abdu'r Rahmani, qui ont salué la richesse de la culture vietnamienne et l’hospitalité de ses habitants.



Accompagnée d'un spectacle communautaire chaleureux, cette première célébration a également sensibilisé les jeunes Vietnamiens de la deuxième génération à la préservation de leur langue maternelle, selon Nguyen Thuy Thien Huong, enseignante à l’Université de Malaya. L'événement a ainsi contribué à resserrer les liens au sein de la diaspora tout en approfondissant l'amitié entre le Vietnam, la Malaisie et les pays de l'ASEAN. -VNA