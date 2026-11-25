Hanoi (VNA) - Des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté, le 24 novembre au soir, au programme artistique spécial « Mille couleurs du Vietnam : La culture éclaire la voie – Le pays vibre à l’unisson », organisé au stade national de My Dinh, à Hanoï, à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne. À travers un spectacle musical et artistique de grande ampleur, le public a vibré au rythme de mélodies héroïques et de performances remarquables, célébrant l’amour de la culture et la fierté nationale.

Le programme était organisé sous l’égide du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï.

Prenant la parole à cette occasion, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, a exprimé le souhait que la Journée de la culture vietnamienne devienne véritablement une fête populaire, permettant à l’amour de la culture de s’épanouir au sein de chaque famille, de se diffuser dans les communautés et d’accompagner le développement du pays.

Il a rappelé qu’il y a 80 ans, dans les premières années de l’indépendance, le Président Ho Chi Minh avait affirmé que « la culture doit éclairer la voie de la nation ». Cette pensée conserve toute son actualité et souligne le rôle essentiel de la culture dans le développement national. Celle-ci ne se limite pas aux valeurs transmises par les générations précédentes : elle se construit également à travers les modes de vie d’aujourd’hui et se transmet aux générations futures.

Selon lui, la Journée de la culture vietnamienne est non seulement l’occasion de célébrer le patrimoine, mais aussi de reconnaître le peuple comme acteur de la création, de la préservation et de la jouissance de la culture. Chaque région apporte ses couleurs, chaque ethnie sa voix, contribuant ensemble à l’harmonie de la culture vietnamienne.

Associant arts traditionnels, créations contemporaines et technologies modernes de mise en scène, « Mille couleurs du Vietnam » retrace le parcours de la culture vietnamienne, de ses origines et de son histoire à son patrimoine, sa créativité et son intégration.

Structuré autour d’une ouverture et de trois chapitres – « La culture éclaire la voie », « Mille couleurs du patrimoine » et « Une identité qui rayonne au loin » –, le spectacle a réuni des artisans et des artistes de plusieurs générations, ainsi que des éléments représentatifs du patrimoine national.

La partie introductive, intitulée « Đất nước muôn đời » (Le pays éternel), a ouvert le spectacle dans une atmosphère grandiose, évoquant les origines de la nation. Les performances « Huyền sử Long Tiên », sur une musique de Nguyen Huu Vuong, et le medley « Dòng máu Lạc Hồng – Việt Nam kiêu hãnh », composé par Le Quang et Doan Minh Quan, ont donné le ton avec leurs accents puissants et entraînants.

À travers les images du tambour de bronze et de l’oiseau Lac, cette ouverture a évoqué la légende de Lac Long Quan et Au Co, ravivant la fierté des origines communes et l’unité des 54 ethnies du Vietnam.

Les interprétations de Tung Duong, Vo Ha Tram, Lam Bao Ngoc, Pham Anh Duy et du groupe Thanh Am Xanh, accompagnées de la troupe de tambours de la Sécurité publique populaire, de la troupe de danse HT, des forces armées du ministère de la Défense et d’étudiants des universités et établissements d’enseignement supérieur de Hanoï, ont donné à cette ouverture une dimension spectaculaire et riche en émotions.

Des dizaines de milliers de spectateurs ont ainsi partagé les mélodies héroïques dans une ambiance festive et vibrante, faisant de cette soirée un grand rendez-vous musical et culturel. -VNA