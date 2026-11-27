Hanoï (VNA) – La poursuite des réformes institutionnelles, le renforcement des normes de gouvernance d’entreprise et l’intensification de l’intégration internationale sont autant de facteurs essentiels pour permettre au marché des capitaux vietnamien de se développer en profondeur, de manière efficace et durable, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Ces recommandations ont été mises en avant lors de la Table ronde de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise en Asie 2026, organisée les 26 et 27 novembre à Hanoï par la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), en coordination avec l’OCDE. La rencontre a réuni des représentants des autorités de régulation des marchés financiers, des bourses, des acteurs du marché et des organisations internationales.

Organisé dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire du secteur vietnamien des valeurs mobilières, cet événement, qui se tient pour la troisième fois au Vietnam, constitue une plateforme d’échange d’expériences sur la gouvernance d’entreprise, le financement des entreprises et le développement durable.





Renforcer la gouvernance pour consolider la confiance des investisseurs



Prenant la parole à l’ouverture, le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi, a souligné le rôle du marché des capitaux dans la réalisation des objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2045. Celui-ci doit devenir une source majeure de financement à moyen et long termes pour l’économie, en complément du crédit bancaire, contribuant ainsi à diversifier les ressources d’investissement et à réduire la pression sur le système bancaire.

Selon lui, le reclassement du marché boursier vietnamien témoigne des efforts déployés pour perfectionner le cadre juridique et améliorer l’accès des investisseurs au marché. Il ne constitue toutefois qu'une première étape d'une nouvelle phase de développement, qui exigera des normes plus élevées en matière de qualité, de transparence et de durabilité.

Dans ce contexte, la gouvernance d’entreprise joue un rôle déterminant. Une gouvernance de qualité permet non seulement d'améliorer les performances des entreprises, mais aussi de renforcer la confiance des investisseurs et de favoriser l'attraction des capitaux internationaux.

Le ministère des Finances entend ainsi améliorer l'efficacité du fonctionnement des conseils d'administration, renforcer la transparence, améliorer la qualité des informations publiées et protéger davantage les droits des actionnaires. Il prévoit également de rehausser les normes de gouvernance des entreprises publiques, en les rapprochant des standards de l'OCDE.

Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam étudierait et prendrait en compte les recommandations de l'OCDE en fonction de ses conditions réelles, tout en veillant à adapter les normes internationales aux exigences de perfectionnement de ses institutions nationales.

Le secrétaire général adjoint de l'OCDE, Yasushi Masaki, a pour sa part souligné que le développement du marché des capitaux était un processus de longue haleine, nécessitant des réformes continues, des institutions solides et une coordination étroite entre les pouvoirs publics et les acteurs du marché.

Jean-Paul Servais, président du Comité de gouvernance d’entreprise de l’OCDE et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), a également souligné l'importance d'une bonne gouvernance pour renforcer la résilience des marchés de capitaux en Asie, stimuler l'investissement, favoriser le développement des entreprises et soutenir la croissance économique mondiale.





Cinq priorités pour approfondir le marché des capitaux



À cette occasion, l’OCDE a officiellement présenté son Rapport 2026 sur l’évaluation du marché des capitaux vietnamien, élaboré dans le cadre d’un projet de coopération avec la SSC.

Le rapport reconnaît les progrès importants réalisés par le Vietnam dans la modernisation de son marché des capitaux, notamment grâce aux réformes du cadre juridique et à l'amélioration des conditions d'accès pour les investisseurs étrangers. Le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell dans la catégorie des marchés émergents secondaires, avec une entrée en vigueur en septembre 2026, constitue à cet égard une étape importante dans son processus d'intégration internationale.

Toutefois, l'OCDE souligne que ce reclassement ne marque pas l'achèvement du processus de réforme. Le Vietnam doit poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité du fonctionnement du marché, renforcer la transparence et mieux protéger les investisseurs, autant de conditions indispensables au maintien de la confiance des acteurs nationaux et internationaux.

Dans son rapport, l'OCDE identifie cinq grandes priorités en matière de politiques publiques pour accompagner le développement du marché des capitaux vietnamien.

La première consiste à consolider la confiance dans le marché, grâce à une meilleure transparence des informations, à la protection des droits des actionnaires et au renforcement de la gouvernance d’entreprise.

La deuxième vise à faciliter l’accès des entreprises au financement par fonds propres, afin de diversifier leurs ressources financières, de soutenir leurs investissements à long terme et de réduire leur dépendance au crédit bancaire.

La troisième porte sur le développement du marché des obligations d’entreprises, en vue d’élargir les sources de financement à long terme, tout en améliorant la transparence et la qualité des informations communiquées aux investisseurs.

La quatrième priorité concerne l’élargissement et la diversification de la base des investisseurs. Une participation accrue des investisseurs institutionnels contribuerait notamment à améliorer la liquidité et la capacité du marché à mobiliser des capitaux.

Enfin, la cinquième priorité consiste à renforcer l’intégration internationale, en rapprochant davantage le marché vietnamien des normes et pratiques internationales en matière de gouvernance, afin d'améliorer sa compétitivité et sa capacité à attirer les investissements étrangers.

Présentant les conclusions du rapport, Carmine Di Noia, directeur de la Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE, a salué les réformes importantes engagées par le Vietnam. Il a estimé que l'engagement du pays à poursuivre son programme de réformes constituait un signal positif et un facteur essentiel pour bâtir un marché des capitaux suffisamment profond pour soutenir la croissance et le développement à long terme.

S'adapter aux nouvelles tendances de la gouvernance

Outre les recommandations politiques, les discussions ont porté sur plusieurs évolutions qui influencent la gouvernance d'entreprise en Asie, notamment le rôle de celle-ci dans le développement des marchés de capitaux et la création de valeur pour les entreprises, les effets de l'intelligence artificielle sur les pratiques de gouvernance ainsi que la contribution des bourses à la promotion de bonnes pratiques en la matière.

Dans le cadre de la rencontre, l'OCDE a également lancé en Asie un nouveau guide destiné aux émetteurs d'obligations d'entreprises et présenté le rapport intitulé « Investisseurs institutionnels et prestataires de services sur les marchés de capitaux en Asie ». Ces publications constituent des références supplémentaires pour les autorités de régulation et les acteurs du marché.

La Table ronde de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprise en Asie 2026 confirme la coopération entre le Vietnam et l'OCDE dans les domaines de la gouvernance d'entreprise et du développement des marchés de capitaux. Elle contribue au partage d'expériences et de bonnes pratiques en vue de bâtir un marché plus profond, plus transparent, plus efficace et plus résilient, capable de mobiliser des ressources au service de la croissance durable de l'économie vietnamienne.- VNA