Hanoï (VNA) – Les prix des carburants ont été revus à la baisse à partir de 15h00 le 26 novembre, conformément à une décision conjointe des ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances. Cet ajustement prévoit également le prélèvement de sommes destinées à alimenter le Fonds de stabilisation des prix des carburants, financées par des avances du budget de l’État, à hauteur de 1 400 dongs par litre pour les biocarburants, de 500 dongs par litre pour le diesel et de 1 000 dongs par kilogramme pour le fioul lourd.



Il s’agit de la sixième baisse consécutive des prix des carburants depuis le début du mois de novembre.



Selon ce nouvel ajustement, le prix de l’essence E5 RON92 s’établit à 18 391 dongs (0,71 dollar) le litre, en baisse de 185 dongs par rapport au prix plafond précédent. Il est ainsi inférieur de 665 dongs à celui de l’essence E10 RON95-III.



Le prix de l’essence E10 RON95-III s’établit à 19 056 dongs le litre, en recul de 44 dongs. Le diesel 0.05S est désormais vendu à 24 965 dongs le litre, soit une baisse de 1 382 dongs, tandis que le fioul lourd (mazout) 180CST 3.5S s’établit à 17 570 dongs le kilogramme, en diminution de 1 101 dongs.



Les ministères concernés continueront de suivre de près l’évolution du marché afin d’ajuster les prix des carburants en temps opportun et de manière appropriée, conformément aux directives du gouvernement. Ils proposeront également, si nécessaire, des mesures de stabilisation des prix au gouvernement et au Premier ministre.- VNA

source