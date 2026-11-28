Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La direction du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a rencontré, le 28 novembre dans la mégapole du Sud, une délégation de haut niveau du Land de Hesse (Allemagne), conduite par Timon Gremmels, ministre des Sciences, de la Recherche, des Arts et de la Culture, et Alexander Lorz, ministre des Finances. Les échanges étaient présidés par Nguyên Hong Van, vice-président de l’organe exécutif du VIFC-HCMC.

Au cours de cette séance de travail, la délégation allemande a proposé l’élaboration d’une déclaration conjointe de coopération entre le Land de Hesse, Francfort et la partie vietnamienne, dont la signature est envisagée au premier trimestre 2027. Les deux parties ont également examiné la création d’un groupe de travail conjoint (Joint Task Force) chargé de faciliter les liens entre le VIFC-HCMC et les grandes institutions financières de Francfort, notamment la Banque centrale européenne (BCE), la Bundesbank et la Bourse allemande Deutsche Börse.

Dans le domaine du capital humain, le VIFC-HCMC propose de collaborer avec l'Université vietnamo-allemande (VGU), le Land de Hesse et les institutions académiques de Francfort via l'Académie VIFC (VIFC Academy). Ce programme vise à organiser des formations spécialisées, des échanges d'experts et des stages professionnels au sein d'institutions financières allemandes. La partie hessoise s'est dite prête à faciliter les opportunités de stage et les démarches administratives associées.

En matière de financement, le VIFC-HCMC s'intéresse particulièrement à l'expérience allemande dans le domaine des obligations vertes, qui pourraient contribuer au financement du développement urbain et des infrastructures stratégiques. Le Centre étudie notamment les modalités d'émission d'obligations locales et vertes, en coopération avec des partenaires internationaux tels que Deutsche Bank.

Le ministre des Finances du Land de Hesse a partagé l'expérience fructueuse de l'Allemagne dans ce domaine, rappelant qu'une récente émission obligataire verte de 1,5 milliard d'euros a suscité une souscription quatre fois supérieure à l'offre.

Pour accompagner le développement du Centre, le VIFC-HCMC a également sollicité une assistance technique allemande sur une période de cinq ans, portant sur la mise en place de son cadre réglementaire, de sa gouvernance et de ses mécanismes de supervision des marchés.

Présentant le modèle de développement du VIFC-HCMC, Nguyên Hong Van a souligné que le Centre entendait offrir un environnement d'investissement compétitif, assorti d'incitations fiscales et de facilités en matière de permis de travail et de séjour pour les experts et investisseurs étrangers remplissant les conditions prévues par la réglementation.

Le centre ambitionne de mettre en place un environnement d'investissement compétitif à l'échelle internationale, avec des mesures incitatives concernant l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les permis de travail et les titres de séjour, pour les bénéficiaires remplissant les conditions prévues par la réglementation.

Le VIFC-HCMC prévoit d'organiser un séminaire de promotion des investissements début 2027 en partenariat avec l'Association des entreprises allemandes au Vietnam (GBA) et la Chambre de commerce et d'industrie allemande au Vietnam (AHK).

Selon Nguyên Hong Van, un partenariat avec Francfort permettrait au Vietnam de tirer parti de l'expérience d'une grande place financière européenne et de mobiliser l'expertise allemande pour développer et consolider son propre écosystème financier.

Cette coopération s'inscrit dans la stratégie du VIFC-HCMC visant à étendre son réseau de partenaires internationaux, à renforcer ses connexions avec les grandes places financières mondiales et à attirer davantage de capitaux, d'investisseurs et de spécialistes étrangers au Vietnam. -VNA