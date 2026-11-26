Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, et le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell, ont coprésidé, jeudi après-midi, 26 novembre à Hanoï, la cinquième réunion ministérielle du Partenariat économique Vietnam-Australie.



Ce mécanisme de dialogue de haut niveau, établi dans le cadre du Partenariat stratégique global, visait à évaluer la mise en œuvre de la Stratégie australienne d’engagement économique renforcé au Vietnam (Australian Vietnam Enhanced Economic Engagement Strategy – EEES) et à définir les orientations de coopération pour la période à venir.



À l’ouverture de la réunion, Ngo Van Tuan a souligné la progression remarquable des échanges bilatéraux. Au cours des dix premiers mois de 2026, la valeur d'échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 13,94 milliards de dollars, en hausse de 21,2 % sur un an. Fin octobre 2026, l’Australie comptait 758 projets d’investissement en cours de validité au Vietnam, représentant plus de 1,9 milliard de dollars, tandis que les entreprises vietnamiennes avaient investi plus de 605 millions de dollars en Australie.



Le ministre vietnamien a proposé un plan d’action reposant sur trois piliers : renforcer le partenariat d’investissement à long terme dans les sciences, les technologies et les énergies propres pour la période 2026-2030 ; élargir la coopération commerciale et en matière d’investissement dans l’industrie, l’agriculture, les services, le tourisme ainsi que les économies numérique et verte et consolider la coordination multilatérale, notamment en préparation de l’Année de l’APEC 2027, organisée par le Vietnam.



Le Vietnam vise une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10 % sur la période 2026-2030 afin de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, après avoir enregistré une croissance de 9,01 % au cours des neuf premiers mois de 2026.



Afin d’attirer des investissements de qualité, le pays poursuit le perfectionnement de son cadre institutionnel et met en place un mécanisme de soutien direct à l’investissement conforme aux règles de l’impôt minimum mondial de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il invite également les institutions financières australiennes à investir dans les hautes technologies, les énergies propres, les infrastructures stratégiques ainsi que dans les deux centres financiers internationaux de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang. Le Vietnam souhaite par ailleurs que l’Australie maintienne son aide publique au développement, qui s’élève à 98,3 millions de dollars australiens pour 2026-2027, facilite l’accès des produits agricoles vietnamiens à son marché et renforce la coopération dans le domaine du travail et des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.



De son côté, Don Farrell a salué la croissance économique du Vietnam et réaffirmé que celui-ci figurait parmi les partenaires économiques les plus prometteurs d’Asie du Sud-Est. Il a notamment évoqué la création, par l’Agence australienne de financement des exportations (EFA), d’une cellule chargée de promouvoir les investissements au Vietnam. Face aux incertitudes mondiales, il a plaidé pour un renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement afin de doubler les investissements bilatéraux au cours des cinq prochaines années.



L’Australie est prête à envoyer des experts techniques pour aider les produits agricoles vietnamiens à satisfaire aux normes de biosécurité. Elle entend également rester un fournisseur fiable de charbon, de gaz naturel liquéfié (GNL), de minéraux critiques et de terres rares, et renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les énergies renouvelables, les câbles sous-marins et l’intelligence artificielle sûre. Elle soutient par ailleurs pleinement l’organisation de l’Année de l’APEC 2027 par le Vietnam.



À l’issue de la réunion, les deux ministres ont défini trois priorités pour la période 2026-2030 et chargé les mécanismes techniques d’en assurer le suivi, en préparation de la sixième réunion ministérielle, prévue en Australie en 2027. -VNA

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