Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a conduit une délégation vietnamienne de haut niveau à la 33e Réunion des dirigeants économiques de l’APEC, tenue le 19 novembre à Shenzhen, en Chine.

Les participants ont examiné les grandes tendances de l’économie mondiale et régionale, les opportunités et les défis liés à la croissance, au commerce et aux investissements, ainsi que les orientations de la coopération au sein de l’APEC pour la période à venir.

Les dirigeants ont réaffirmé leur ferme engagement à bâtir une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique, au service de la prospérité de tous et des générations futures. Ils sont convenus de poursuivre les efforts en vue de la création d’une zone de libre-échange en Asie-Pacifique, de renforcer la connectivité, de faciliter les échanges commerciaux et d’accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Le secrétaire général et président To Lam a proposé trois grandes orientations pour permettre à l’APEC de renforcer son rôle dans un contexte marqué par de profondes mutations du paysage mondial et régional.

Premièrement, l’APEC devrait jouer un rôle moteur dans la promotion d’un environnement ouvert au commerce et aux investissements, afin de donner un nouvel élan à l’intégration économique et à la connectivité. Il importe également de garantir la fluidité, la stabilité et la durabilité des flux commerciaux, d’assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement stratégiques et de renforcer la résilience, la capacité d’adaptation et l’autonomie des économies membres ainsi que de la région dans son ensemble.

Deuxièmement, l’APEC devrait ouvrir de nouveaux espaces de développement et créer de nouveaux moteurs de croissance. Elle devrait servir de laboratoire d’idées et de terrain d’expérimentation privilégié pour l’élaboration de cadres institutionnels et de modèles de croissance de nouvelle génération, fondés sur la technologie et l’innovation.

Troisièmement, l’APEC devrait promouvoir le dialogue et la coopération afin de renforcer la confiance et de préserver un environnement stable, propice au développement.

À l’issue de la réunion, les dirigeants ont adopté une Déclaration des dirigeants ainsi que trois documents clés portant respectivement sur la numérisation du commerce, l’économie numérique et l’intelligence artificielle, et la connectivité au sein de l’APEC./.