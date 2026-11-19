Dans le cadre de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, organisée à Shenzhen, en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a prononcé, dans l’après-midi du 18 novembre, un discours important au Sommet des dirigeants d'entreprise de l’APEC 2026.

Il a présenté aux milieux d’affaires le parcours de 40 ans de Renouveau du Vietnam. D’une économie confrontée à de nombreuses difficultés, dotée de capacités de production limitées et faiblement connectée au monde avant le Renouveau, le Vietnam est devenu aujourd’hui l’une des 32 premières économies mondiales, avec un PIB dépassant les 500 milliards de dollars.

Selon le dirigeant To Lam, le modèle de développement du Vietnam dans cette nouvelle ère rejoint largement les priorités de l’APEC. Il vise notamment à libérer de nouveaux moteurs de croissance fondés sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique ; à accélérer les réformes pour mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources au service du développement ; et à placer le bonheur de la population au cœur du développement, en valorisant les valeurs humaines et la puissance douce de la culture.

Le dirigeant To Lam a appelé les entreprises à continuer de jouer un rôle moteur dans l’innovation, l’application des technologies et l’amélioration de la productivité ; à élargir activement leurs investissements, à renforcer les connexions entre les marchés et à bâtir des chaînes de valeur résilientes et durables. Il les a également encouragées à partager leurs connaissances, leurs technologies et leurs opportunités de développement, notamment avec les petites et moyennes entreprises.

Il a affirmé que le Vietnam accueillait favorablement les entreprises de l’APEC et les investisseurs internationaux souhaitant élargir leur coopération dans les secteurs stratégiques.

Le Sommet des dirigeants d'entreprise de l’APEC 2026 placée sous le thème « Prospérer ensemble, maîtriser ensemble notre avenir », a réunit près de 2 000 participants, parmi lesquels des dirigeants de haut niveau des économies membres de l’APEC et des représentants des principales entreprises mondiales et de la région Asie-Pacifique. -VNA