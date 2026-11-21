Des clubs scolaires aux scènes communautaires, les jeunes de Dien Bien rivalisent de créativité pour préserver et valoriser le patrimoine culturel des différentes communautés ethniques. Grâce à leur engagement, les chants, les danses et les traditions ancestrales sont transmis et font découvrir leur richesse à un public toujours plus large.

Des clubs scolaires aux scènes communautaires, les jeunes de Dien Bien rivalisent de créativité pour préserver et valoriser le patrimoine culturel des différentes communautés ethniques. Grâce à leur engagement, les chants, les danses et les traditions ancestrales sont transmis et font découvrir leur richesse à un public toujours plus large.

En dehors des heures de cours, les chants et les danses folkloriques des différentes communautés ethniques résonnent au lycée-internat pour élèves issus de minorités ethniques de la province de Dien Bien. Pour les élèves, chaque répétition et chaque représentation est non seulement un moment d'épanouissement, mais aussi une occasion de découvrir, de pratiquer et de cultiver la fierté de leur identité culturelle.

TRAN THI PHUONG THUY, élève du lycée-internat pour élèves issus de minorités ethniques de la province de Dien Bien :

« Je suis très fière de participer aux activités de danse traditionnelle. Cela me permet de faire découvrir aux autres la richesse de notre culture, à travers des danses des ethnies Thai, Mong et d'autres communautés. J'espère avoir encore davantage d'occasions de me produire, d'apprendre et de partager ces danses traditionnelles. »

Pour aider les élèves à mieux apprécier les cultures traditionnelles, l'établissement organise des activités extrascolaires, des échanges culturels et des clubs thématiques. Ces initiatives leur permettent de mieux connaître leurs propres traditions tout en découvrant celles des autres communautés ethniques. Elles contribuent ainsi à renforcer leur conscience de l'importance de préserver et de valoriser leur patrimoine culturel.

NGUYEN THI TRANG, enseignante au lycée-internat pour élèves issus de minorités ethniques de la province de Dien Bien :

« L'école considère l'éducation aux cultures ethniques comme un élément essentiel de l'épanouissement global des élèves. Grâce aux clubs, aux activités pratiques et aux échanges culturels, ils apprennent à connaître leur propre patrimoine ainsi que celui des autres communautés. Ces expériences les sensibilisent à la préservation des traditions et les encouragent à devenir de véritables ambassadeurs de leur héritage culturel. »

L'attachement des jeunes aux traditions se manifeste également à travers les activités culturelles et artistiques organisées dans les communautés locales. Avec enthousiasme et créativité, ils participent activement aux spectacles, contribuant ainsi à faire découvrir au public les danses et les chants traditionnels.

Lanh Thi Linh Huong, habitante du quartier de Muong Thanh, province de Dien Bien :

« En tant que jeune, je m'intéresse beaucoup à la culture et aux arts et je participe régulièrement aux programmes artistiques organisés dans la province. Chaque répétition m'apporte de nouvelles connaissances artistiques et me permet de mieux comprendre les particularités culturelles des différentes communautés ethniques. À travers ces représentations, j'espère faire découvrir au public la richesse culturelle des communautés ethniques de Dien Bien. »

Des cours d'école aux scènes communautaires, les jeunes de Dien Bien s'engagent ainsi dans la transmission et la valorisation du patrimoine culturel des différentes communautés ethniques. Portés par leur passion, leur fierté et leur créativité, ils contribuent à faire vivre les chants et les danses traditionnels, tout en les inscrivant dans la vie contemporaine. Un héritage vivant qui rapproche les générations et fait rayonner la richesse culturelle de la terre et des habitants de Dien Bien./.