D’octobre à décembre, la mer de nuages qui recouvre le col de Tang Quai et la vallée de Muong Ang, dans la province de Dien Bien, attire chaque année des milliers de visiteurs. La localité entend valoriser ce paysage naturel et ses plus de 2 100 hectares de caféiers pour développer le tourisme écologique et agricole.

D’octobre à décembre, la mer de nuages qui recouvre le col de Tang Quai et la vallée de Muong Ang, dans la province de Dien Bien, attire chaque année des milliers de visiteurs. La localité entend valoriser ce paysage naturel et ses plus de 2 100 hectares de caféiers pour développer le tourisme écologique et agricole et diversifier les moyens de subsistance de la population.

Dès l’aube, les visiteurs prennent la route des hauteurs du col de Tang Quai pour admirer le lever du soleil et contempler les nappes de nuages blancs qui s’étendent sur les vallées. Au milieu des montagnes et des forêts, ce panorama spectaculaire séduit les habitants comme les touristes venus d’autres localités. Certains découvrent avec surprise un paysage comparable à ceux des sites de chasse aux nuages les plus connus des provinces montagneuses du Nord.

L’affluence témoigne de l’intérêt croissant pour cette destination. Les week-ends, des milliers de personnes viennent admirer le paysage, prendre des photos et profiter de l’air pur. Pour répondre à cette demande, les habitants investissent progressivement dans les infrastructures, aménagent des points d’arrêt et proposent des boissons ainsi que des espaces de détente.

Au-delà de la mer de nuages, Muong Ang dispose de plusieurs atouts pour diversifier son offre touristique, notamment plus de 2 100 hectares de plantations de café et le lac Ang Cang. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les vastes collines de caféiers, s’informer sur les étapes de production et déguster l’Arabica caractéristique de la région.

En associant la découverte de ses paysages à des expériences agricoles et écologiques, Muong Ang entend valoriser ses ressources naturelles et développer de nouvelles activités économiques durables au bénéfice de la population locale. -VNA