Les danses traditionnelles Xoe se mêlent à la musique et aux effets visuels modernes pour recréer sur scène l'atmosphère d'un village thaï. Ce spectacle a été l'un des temps forts du Festival de la culture et du tourisme de Muong Lo 2026. Il montre comment la technologie peut contribuer à faire découvrir le patrimoine culturel à un public plus large, tout en préservant les valeurs traditionnelles.

DINH THI HIEN – Quartier de Cau Thia, province de Lao Cai : « C'est la troisième année que j'assiste au festival Xoe. La technologie est impressionnante et chaque représentation offre un spectacle visuel saisissant. La danse Xoe collective rassemble les gens et renforce notre fierté culturelle. »

La scénographie moderne offre une expérience visuelle remarquable et suscite chez les habitants un sentiment de fierté : leur culture est mise en valeur dans un cadre artistique inédit. Construit autour d'une histoire d'amour, le spectacle mêle chants traditionnels, jeux de séduction, cérémonies et coutumes nuptiales du peuple thaï. Le patrimoine culturel prend ainsi vie à travers des histoires humaines et des émotions, au-delà d'une simple succession d'images.

LE THANH TUNG – Chercheur spécialiste de la culture thaï : « Nous avons sélectionné les éléments culturels avec le plus grand soin. Le récit met en valeur les traditions thaïes et les différentes façons d'exprimer les sentiments. La technologie sublime les mouvements et les danses Xoe ancestrales, tout en rendant la mise en scène plus expressive. »

Selon les chercheurs, le recours à la technologie doit impérativement respecter les valeurs culturelles originelles et s'appuyer sur un travail de recherche approfondi. Pour ce spectacle, l'équipe de production a installé 24 projecteurs de mapping 3D haute performance, couvrant une surface de plus de 3 000 mètres carrés dans le stade. Des centaines d'artistes et d'interprètes ont rejoint 2 026 membres de la communauté thaï, associant ainsi technologies modernes et pratiques culturelles traditionnelles. La mise en scène a ainsi conjugué des effets visuels spectaculaires à une forte participation de la communauté locale.

LE HAI YEN – Directrice générale du programme : « J'ai raconté cette histoire avec tout l'amour que je porte à la culture thaï. Lorsque le patrimoine est présenté avec une passion sincère, il touche le public et lui donne envie de mieux connaître et d'apprécier les traditions culturelles. »

Le spectacle invite les spectateurs à découvrir les danses, les costumes, les coutumes et la gastronomie du peuple thaï. Les plateformes numériques permettent également de faire connaître la danse Xoe Thai et la culture locale à un public plus large, notamment aux jeunes générations.

Un touriste thaïlandais : « C'est la première fois que je viens ici et je suis vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à découvrir un lieu aussi profondément imprégné de la culture du peuple thaï. Je suis Thaïlandais et je vis au Vietnam depuis 22 ans. Aujourd'hui, je suis ravi d'entendre des chants traditionnels thaïs. J'ai l'impression d'être en Thaïlande. Tout ce que je vois me rappelle la culture de mon pays. Je me sens très chanceux d'être à Lao Cai aujourd'hui. Bien que nous soyons au Vietnam, l'ambiance est la même qu'en Thaïlande. »

Les spectacles modernes rendent le patrimoine culturel plus accessible, tandis que les plateformes numériques permettent de le faire connaître à un public toujours plus large. Toutefois, pour que ce patrimoine reste vivant dans la société contemporaine, l'engagement des artisans et des communautés locales doit être durable. Il est également essentiel de développer des produits touristiques offrant des expériences culturelles authentiques.

Ce programme montre ainsi comment la technologie peut ouvrir de nouvelles perspectives pour la valorisation du patrimoine culturel. Mais sa transmission et sa pérennité reposent avant tout sur la fierté des communautés, leur participation active et la transmission des traditions aux générations futures./.