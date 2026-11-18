En visite à Shenzhen à l'occasion de l'APEC 2026, le dirigeant vietnamien To Lam a entamé le 17 novembre ses activités en Chine par un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping.

Hanoï (VNA) - Le 17 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, est arrivé à Shenzhen, en Chine, pour participer à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l'APEC et mener des activités bilatérales du 17 au 20 novembre.

Le même jour, le dirigeant vietnamien s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Les deux dirigeants ont discuté des grandes orientations visant à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine.

Le dirigeant Xi Jinping a salué cette deuxième visite du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam en Chine en 2026 et réaffirmé le soutien de Pékin à l'organisation de l'APEC 2027 par le Vietnam.

De son côté, le dirigeant To Lam a appelé à renforcer la confiance stratégique et à développer une coopération économique et commerciale plus équilibrée et durable. Il a notamment insisté sur la connectivité des infrastructures de transport, en particulier les lignes ferroviaires reliant les deux pays, ainsi que sur les interconnexions électriques.

Xi Jinping a accueilli favorablement ces propositions et s'est prononcé pour un renforcement des échanges stratégiques à tous les niveaux et de la coopération entre les deux Partis.

Les deux dirigeants ont également abordé les questions maritimes, convenant de poursuivre la mise en œuvre rigoureuses des perceptions communes de haut niveau pour mieux contrôler et gérer leurs désaccords, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international, afin de préserver la paix et la stabilité dans la région.

Dans l'après-midi, le dirigeant vietnamien a rencontré les responsables de plusieurs grands groupes chinois pour promouvoir les investissements dans les hautes technologies et la transformation numérique au Vietnam.

Il a également participé à un Forum de connectivité technologique et d'innovation entre le Vietnam et la Grande Baie de Chine, organisé à Shenzhen. -VNA