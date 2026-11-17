

Shenzhen (VNA) – Le Vietnam et la Chine sont convenus de renforcer leur confiance politique, de promouvoir une coopération économique et commerciale équilibrée et durable, ainsi que d’accorder la priorité à la connectivité des infrastructures stratégiques, notamment aux projets ferroviaires reliant les deux pays.



Ces orientations ont été au cœur de l’entretien tenu le 17 novembre à midi, à Shenzhen, entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, à l’occasion de la participation du dirigeant vietnamien à la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)et de sa visite de travail en Chine.



Lors de cet entretien, le dirigeant To Lam a salué les préparatifs minutieux de la Chine et lui a souhaité plein succès dans l’organisation de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026. Soulignant la volonté du Vietnam de tirer pleinement parti des résultats de l’Année de l’APEC 2026, il a demandé à la Chine de soutenir le Vietnam dans l’organisation réussie de l’APEC 2027.

Lors de l'entretien. Photo : VNA





Le dirigeant chinois Xi Jinping a chaleureusement accueilli le dirigeant To Lam et salué le fait que celui-ci effectue une deuxième visite en Chine en 2026, témoignant de l’importance que le Parti et l’État vietnamiens, ainsi que le dirigeant vietnamien lui-même, accordent aux relations bilatérales, de même que du soutien du Vietnam à la Chine dans l’organisation de l’APEC 2026. Il a affirmé que la Chine soutiendrait le Vietnam dans l’organisation réussie de l’APEC 2027, appelant les deux pays à tirer pleinement parti de leur rôle de pays hôtes successifs de l’APEC en 2026 et 2027 afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.



Les deux dirigeants se sont réjouis des réalisations obtenues par leurs Partis et leurs pays respectifs. le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, a félicité la Chine pour ses acquis en matière de développement ainsi que pour le succès du 5e Plénum du Comité central du Parti communiste chinois (20e mandat). De son côté, le haut dirigeant chinois Xi Jinping a félicité le Vietnam pour le succès du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (14e mandat), salué les importantes réalisations du pays ces derniers temps et affirmé le soutien de la Chine à la réalisation des objectifs de développement du Vietnam.



Les deux parties ont estimé que les relations Vietnam-Chine avaient maintenu une bonne dynamique de développement dans tous les domaines, marquée par le renforcement de la confiance politique, l’intensification des échanges stratégiques de haut niveau et la mise en œuvre sérieuse des engagements et accords conclus par les dirigeants des deux pays. La coopération commerciale et en matière d’investissement, ainsi que la connectivité des infrastructures stratégiques, ont enregistré des avancées notables. Les échanges entre les deux peuples et la coopération touristique ont également continué de se développer. M. Xi Jinping a souligné l’importance de la visite d’État en Chine effectuée en avril 2026 par M. To Lam pour le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle période.



Afin de consolider cette dynamique, le dirigeant To Lam a proposé aux deux parties de renforcer davantage leur confiance stratégique et de porter leur coopération économique et commerciale à un niveau supérieur, dans le sens d’un développement équilibré, durable et d’une intégration plus poussée. Il a souligné la nécessité d’accorder une priorité élevée à la connectivité des infrastructures de transport stratégiques, en concentrant les efforts sur la mise en œuvre résolue des projets ferroviaires reliant le Vietnam et la Chine, qui serviront de socle à l’interconnexion économique et industrielle. Il a également appelé à intensifier la coopération dans le domaine des infrastructures énergétiques, notamment en matière d’interconnexion électrique, ainsi qu’à obtenir des avancées concrètes dans la formation des ressources humaines. À cet égard, il a proposé à la Chine d’accroître le nombre de bourses accordées aux étudiants vietnamiens, en particulier dans les domaines des sciences fondamentales et des technologies stratégiques.



Saluant les propositions du dirigeant vietnamien, M. Xi Jinping a convenu de renforcer les échanges stratégiques à haut niveau et à tous les échelons, d’intensifier la coopération théorique et le partage d’expériences en matière d’édification du Parti et de gouvernance nationale, ainsi que de valoriser le rôle des mécanismes de coopération bilatérale et du Dialogue stratégique sur la diplomatie, la défense et la sécurité publique.



S’agissant de la coopération concrète, le dirigeant chinois a affirmé le soutien de son pays au renforcement de la connectivité entre le Vietnam et la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, ainsi qu’avec le sud-ouest de la Chine. Il a appelé à mieux articuler les stratégies de développement et à renforcer la connectivité des infrastructures de transport, notamment ferroviaires, autoroutières et fluviales, ainsi que l’interconnexion électrique. Il a également encouragé les entreprises des deux pays à accroître leurs investissements et à créer un environnement favorable aux affaires. La Chine souhaite voir davantage de produits vietnamiens de qualité accéder à son marché et soutient la participation d’entreprises chinoises réputées au processus d’industrialisation et de modernisation du Vietnam.



Les deux parties sont convenues d’élargir leur coopération dans de nouveaux domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), l’économie verte et la transformation numérique. La Chine est prête à soutenir le Vietnam dans le renforcement de ses capacités en matière d’IA, notamment pour ses applications dans la production et l’agriculture. Les deux dirigeants ont également souligné l’importance des échanges entre les populations et les jeunes, ainsi que du développement de la coopération dans les domaines du tourisme et de l’éducation. Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement le programme « Voyage rouge » et les activités organisées dans le cadre de l’Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027, de renforcer la coopération entre les collectivités locales et de coordonner leurs positions au sein des mécanismes multilatéraux, notamment aux Nations unies, dans le cadre ASEAN-Chine et dans celui de la coopération Mékong-Lancang.



Concernant la question maritime, les deux parties ont procédé à des échanges francs et sincères. Elles sont convenues de mettre sérieusement en œuvre les perceptions communes dégagées au plus haut niveau, de mieux maîtriser les différends et de les régler de manière appropriée, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.- VNA