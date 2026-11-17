Shenzhen (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé dans la matinée du 17 novembre (heure locale) à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, pour participer à la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et effectuer des activités bilatérales en Chine, du 17 au 20 novembre 2026, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et de son épouse.

À l’aéroport international de Bao’an de Shenzhen, la délégation vietnamienne a été accueillie par des dirigeants de la province du Guangdong, l’ambassadeur chargé du protocole de Chine, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, et son épouse. Du côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, et son épouse, le consul général du Vietnam à Guangzhou, Nguyen Viet Dung, et son épouse, ainsi que des représentants de l’ambassade et du consulat général du Vietnam et de nombreux membres de la communauté vietnamienne dans la province du Guangdong.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse. Photo: VNA

Des centaines de jeunes Chinois en uniforme, tenant des bouquets de fleurs colorés, ont également participé à une cérémonie d’accueil animée, témoignant de l’hospitalité et de la chaleur de la population locale.

La 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC se tient à Shenzhen sous le thème "Construire une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble", autour de trois priorités : l’ouverture, l’innovation et la coopération.

Créé en 1989, l’APEC s’est imposé, en près de quatre décennies, comme l’un des principaux mécanismes de coopération économique régionale. Il joue un rôle moteur dans la libéralisation du commerce et des investissements, tout en contribuant à la croissance économique ainsi qu’au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région Asie-Pacifique. Ses activités s’articulent autour de trois piliers : la libéralisation du commerce et des investissements, la facilitation des échanges, ainsi que la coopération économique et technique, le renforcement des capacités et la promotion d’un développement équitable et durable.

Le Vietnam est devenu membre officiel de l’APEC lors de la 10e réunion ministérielle conjointe des Affaires étrangères et de l’Économie, tenue le 15 novembre 1998 à Kuala Lumpur, en Malaisie, portant ainsi à 21 le nombre d’économies membres du Forum.

Des jeunes chinois accueillent le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut rang à l’aéroport international de Bao’an, à Shenzhen. Photo: VNA

La Semaine des dirigeants économiques de 2026 marquera également le passage de la présidence de l’APEC de la Chine au Vietnam, qui accueillera le Forum en 2027. Cette transition constitue une étape importante à l’approche des 30 ans de participation du Vietnam à l’APEC et une occasion pour le pays de réaffirmer son rôle, son prestige et sa responsabilité dans la coopération régionale, après avoir accueilli le Forum à deux reprises.

La visite du secrétaire général et président To Lam devrait donner un nouvel élan à l’intégration économique régionale, renforcer la confiance dans le commerce, les investissements et la coopération mutuellement bénéfique, tout en réaffirmant l’engagement du Vietnam envers l’APEC et sa volonté de préparer soigneusement son rôle de pays hôte en 2027. Elle devrait également contribuer à promouvoir des relations de plus en plus approfondies et substantielles entre le Vietnam et la Chine.

En tant que membre actif, proactif et responsable, le Vietnam est prêt à œuvrer avec les autres économies membres à la construction d’une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique. -VNA