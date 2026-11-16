Politique

APEC 2026 : un nouvel élan aux échanges stratégiques Vietnam-Chine

Selon le professeur Zhao Weihua, la participation du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam à l’APEC 2026 en Chine devrait donner un nouvel élan aux échanges stratégiques de haut niveau entre les deux pays.

Le professeur Zhao Weihua, directeur du Centre d’études sur les relations entre la Chine et ses pays voisins de l’Université Fudan. Photo: VNA
Le professeur Zhao Weihua, directeur du Centre d’études sur les relations entre la Chine et ses pays voisins de l’Université Fudan. Photo: VNA

Pékin (VNA) – La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Shenzhen et ses activités bilatérales en Chine revêtent une importance diplomatique particulière, selon le professeur Zhao Weihua, directeur du Centre d’études sur les relations entre la Chine et ses pays voisins de l’Université Fudan.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant ce déplacement, il a rappelé que la Déclaration commune publiée à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam en Chine, en avril 2026, avait souligné la nécessité de promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique plus élevée dans la nouvelle ère.

Selon Zhao Weihua, le retour du dirigeant vietnamien en Chine, un peu plus de six mois après cette visite, pour participer à la réunion de l’APEC s’inscrit dans la continuité des consensus politiques établis entre les deux pays. Il témoigne également de la constance de la politique vietnamienne, qui considère les relations avec la Chine comme une priorité absolue de sa politique étrangère.

Le professeur chinois a également mis en avant l’importance de la première réunion ministérielle dans le cadre du mécanisme de dialogue stratégique « 3+3 », réunissant les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique, organisée en 2026. La participation du dirigeant To Lam à la réunion de l’APEC organisée par la Chine devrait ainsi donner un nouvel élan aux échanges stratégiques de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, tout en renforçant les mécanismes bilatéraux et la coopération dans le cadre multilatéral.

Concernant les perspectives de coopération, le professeur Zhao Weihua a estimé que les principales possibilités résidaient dans la connectivité des infrastructures et l'harmonisation des réglementations, au-delà de la simple croissance des échanges commerciaux.

La coopération ferroviaire pourrait également avoir des retombées à l’échelle régionale si elle était articulée avec les plans de développement des infrastructures de transport dans le nord et le sud du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer la connectivité de la péninsule indochinoise.

Enfin, le professeur Zhao Weihua a estimé que la loi vietnamienne sur l’intelligence artificielle, entrée en vigueur en mars 2026, offrait un cadre juridique à la coopération dans l’économie numérique. L’harmonisation des réglementations en matière de gouvernance de l’IA et de transformation numérique des petites et moyennes entreprises pourrait constituer un nouvel axe de coopération et d’investissement entre les deux pays. – VNA

#DLVN #APEC 2026 #échanges stratégiques Vietnam-Chine
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