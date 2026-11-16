Politique

Le président de l’Assemblée nationale reçoit le juge en chef du Canada

Lors d’une rencontre avec le juge en chef du Canada, Richard Wagner, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a souhaité approfondir la coopération juridique et judiciaire dans le cadre du partenariat stratégique bilatéral.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (à droite) rencontre le juge en chef du Canada, Richard Wagner, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (à droite) rencontre le juge en chef du Canada, Richard Wagner, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 16 novembre, à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le juge en chef du Canada, Richard Wagner, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la réception, le dirigeant vietnamien a salué l'importance de cette visite dans le contexte du développement des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique lors de la visite d'État au Canada du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en septembre 2026.

Le président Tran Thanh Man a salué les résultats positifs de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, ainsi que le soutien du gouvernement canadien à la réforme judiciaire et à l’édification de l’État de droit au Vietnam, notamment à travers les projets menés avec la Cour populaire suprême du Vietnam.

Saluant la poursuite du projet de renforcement des capacités judiciaires Vietnam-Canada pour la période 2025-2030, le président de l’Assemblée nationale a estimé que celui-ci contribuait à renforcer les compétences des juges et du personnel des tribunaux, à faciliter l’accès à la justice, à améliorer la formation judiciaire et à promouvoir le rôle des femmes juges.

Il a souhaité que le Canada partage son expérience dans l’élaboration et l’application des lois, la formation des juges, la transformation numérique, le développement des tribunaux électroniques et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les activités judiciaires…

Réaffirmant l'importance accordée par le Vietnam au droit et aux institutions judiciaires pour garantir la justice, protéger les droits humains et les droits des citoyens et favoriser le développement socio-économique, le président Tran Thanh Man a indiqué que l’Assemblée nationale poursuivait ses efforts législatifs afin d'offrir un cadre juridique transparent, stable et favorable aux citoyens, aux entreprises et aux investisseurs, y compris canadiens.

Dans cet esprit, le Vietnam souhaite continuer à étudier les expériences législatives et judiciaires de ses partenaires internationaux, dont celles du Canada, et à renforcer une coopération concrète et efficace, dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté, des institutions politiques et des lois de chaque pays.

Il a affirmé que l’Assemblée nationale était disposée à faciliter la coopération parlementaire, juridique et judiciaire, dans l’intérêt des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde.

De son côté, Richard Wagner a salué les efforts du Vietnam en matière de réforme judiciaire et d’amélioration du cadre institutionnel pour soutenir le développement économique. Il a notamment relevé plusieurs initiatives, telles que la création d’un tribunal spécialisé pour le Centre financier international, le renforcement des capacités de règlement des différends commerciaux internationaux, l’application renforcée des conventions internationales et l’amélioration de la législation sur les faillites.

Selon Richard Wagner, la stabilité du système judiciaire demeure essentielle pour favoriser la croissance économique et consolider la confiance des entreprises, notamment des investisseurs internationaux. Il a enfin affirmé que le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel en matière de réforme et de modernisation de la justice bénéficieraient aux deux parties et renforceraient davantage les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Canada. – VNA

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