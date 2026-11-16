Le Vietnam, le Laos et le Cambodge s’engagent à approfondir leur coopération

Hanoï (VNA) – Le 16 novembre, dans le cadre de sa participation au 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a participé à un petit-déjeuner de travail avec son homologue lao, Thongloun Sisoulith, et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et du Sénat cambodgien, Samdech Techo Hun Sen.



Les trois dirigeants ont échangé sur la situation et les récentes évolutions dans leurs pays respectifs.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a réaffirmé que les relations avec le Cambodge et le Laos figuraient parmi les premières priorités de la politique étrangère du Vietnam. Il a souligné le soutien constant du Vietnam au développement du Cambodge sous la direction du PPC, ainsi qu’au processus de renouveau, de construction et de défense du Laos sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL).



Les dirigeants Thongloun Sisoulith et Hun Sen ont félicité le Vietnam pour ses réalisations majeures dans de nombreux domaines, estimant que ses progrès représentaient également des expériences utiles et des opportunités de développement pour le Laos et le Cambodge.



Les trois dirigeants ont souligné le rôle directeur de la coopération entre les trois Partis dans les relations entre les trois pays et l’importance stratégique de leurs rencontres. Ils se sont félicités du développement des relations entre les trois Partis, les trois pays, dans lesquelles les liens politiques jouent un rôle central. La coopération en matière de défense et de sécurité constitue un pilier essentiel, tandis que les échanges économiques favorisent la connectivité des infrastructures et le commerce, et que l’éducation et la formation contribuent à rapprocher les jeunes générations.



Concernant les orientations futures, les trois dirigeants ont insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les trois économies, notamment dans les infrastructures de transport, les connectivités portuaires, la logistique, l’énergie et le commerce frontalier. L’objectif est de tirer parti des atouts complémentaires des trois pays et de renforcer leur autonomie, leur résilience ainsi que leur compétitivité.



Ils ont convenu de préserver et de promouvoir leur solidarité traditionnelle, considérée comme stratégique pour les trois Partis et les trois pays. Ils ont également décidé de maintenir des échanges réguliers à haut niveau entre les dirigeants des Partis, gouvernements et parlements, et de mettre en œuvre efficacement les conclusions de leur rencontre de février 2026, en veillant à ce que les accords conclus produisent des résultats concrets.

De gauche à droite: le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et du Sénat cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA



Les trois dirigeants ont réaffirmé l’importance de la coopération en matière de défense et de sécurité en tant qu’un des piliers importants des relations trilatérales. Ils ont convenu de renforcer la coordination entre les forces armées et les autorités compétentes pour assurer la sécurité nationale et celle des zones frontalières et lutter contre la criminalité transnationale, de maintenir et renforcer l’efficacité du mécanisme d’exercices conjoints visant à répondre aux défis de sécurité non traditionnels. I



ls ont également appelé à approfondir la coopération dans l’éducation, la formation et le développement des ressources humaines, ainsi qu’à multiplier les échanges entre les organisations sociopolitiques, les collectivités locales et les jeunes des trois pays.



Sur les questions régionales et internationales, les trois dirigeants ont souligné l’importance de préserver la paix et la stabilité et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international. Ils ont convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, notamment de l’ASEAN et des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong, tout en soutenant la centralité de l’ASEAN et en répondant ensemble aux défis communs.



Enfin, ils ont convenu de préparer la cinquième rencontre des dirigeants des trois Partis, prévue au Laos en 2027. Celle-ci permettra d’évaluer la mise en œuvre des accords existants et de définir de nouvelles orientations stratégiques et priorités de coopération pour les années à venir. – VNA