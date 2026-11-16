Le Vietnam contribue à renforcer la solidarité et l’autonomie de l’ASEAN

Bangkok (VNA) – La participation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au 49e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes à Manille contribue à renforcer l’engagement du bloc en faveur d’une politique étrangère indépendante et autonome, a estimé Songrit Kirk Pongern, enseignant spécialisé dans les études sur l’ASEAN à l’Université Kasetsart, en Thaïlande.



Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de ce déplacement, l’expert thaïlandais a salué la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam, qui lui permet, selon lui, de préserver des relations amicales avec tous les pays et de développer une coopération globale à l’échelle internationale. Cette orientation rejoint l’objectif de l’ASEAN de renforcer ses relations d’amitié avec les pays de toutes les régions du monde. La présence du chef du gouvernement vietnamien au Sommet à Manille revêt ainsi une importance significative pour l’ensemble du bloc, notamment dans le contexte géopolitique multipolaire et instable actuel.



Songrit Kirk Pongern a estimé que la solidarité des pays membres autour du maintien de leur indépendance diplomatique constituait une force interne permettant à l’ASEAN de s’adapter de manière proactive aux défis et de les surmonter.



S’agissant de la construction de la Communauté de l’ASEAN, l’universitaire a souligné les progrès économiques et sociaux continus du Vietnam, qui témoignent de son potentiel dans de nombreux domaines. Le développement des infrastructures économiques, le renforcement des capacités industrielles et agricoles, l’amélioration des technologies de production et des services, ainsi que la reconnaissance croissante des marchés financiers et des capitaux vietnamiens sur la scène internationale illustrent, selon lui, les efforts du pays pour améliorer la qualité de ses ressources humaines. Il s’est dit convaincu que le Vietnam pourrait valoriser davantage ces acquis grâce à une coopération étroite avec les autres membres de l’ASEAN, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations de la région.



Concernant les perspectives de coopération bilatérale et régionale, le spécialiste a rappelé que l’ASEAN reposait sur trois piliers : politique et sécurité, économie – notamment commerce et investissement – ainsi que culture et société. Le Vietnam et la Thaïlande devraient donc renforcer leur coopération dans ces trois domaines.



Sur le plan politique et sécuritaire, les deux pays devraient faire preuve de sincérité pour bâtir une sécurité stable et durable. Dans le domaine économique, ils devraient prendre des mesures coordonnées pour passer de la concurrence à un véritable partenariat, notamment en coopérant dans la production afin de garantir la sécurité alimentaire. Sur le plan socioculturel, la priorité consiste à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples et à intensifier les échanges artistiques et culturels, notamment autour des traditions et des fêtes.



Selon Songrit Kirk Pongern, une coopération concrète entre le Vietnam et la Thaïlande, deux piliers de l’Asie du Sud-Est, pourrait servir de modèle et être étendue à l’ensemble de l’ASEAN. – VNA