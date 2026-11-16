Économie

APEC 2026 : un universitaire chinois souligne les attentes suscitées par la participationdu dirigeant Tô Lâm

La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au Sommet de l’APEC 2026 devrait renforcer la coopération régionale et assurer la continuité entre les années APEC de la Chine et du Vietnam.

Le professeur et docteur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut de recherche sur les régions et les pays et du Centre d’études sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang (Chine). Photo: VNA
Le professeur et docteur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut de recherche sur les régions et les pays et du Centre d’études sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang (Chine). Photo: VNA

Pékin (VNA) - La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à Shenzhen, en Chine, suscite de fortes attentes quant au renforcement de la coopération multilatérale et aux relations entre les deux pays, selon le professeur et docteur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut de recherche sur les régions et les pays et du Centre d’études sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang (Chine).

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le chercheur a formulé trois principales attentes concernant la participation du dirigeant vietnamien à cet événement.

La première concerne le partage de l’expérience vietnamienne en matière de développement économique avec les économies membres de l’APEC. Selon Cheng Hanping, les résultats remarquables de la croissance du Vietnam ces dernières années, qui ont dépassé les attentes de nombreux observateurs, attirent l’attention de la communauté internationale. Le partage de ses expériences, politiques et méthodes de développement pourrait ainsi être particulièrement utile aux économies présentant des conditions similaires, notamment aux pays à revenu intermédiaire.

Le chercheur a également mis en avant les orientations du Vietnam en faveur du multilatéralisme, d'un développement inclusif et d'une transition vers une croissance verte et de meilleure qualité.

La deuxième attente porte sur la continuité entre l’Année APEC 2026, organisée par la Chine, et celle de 2027, dont le Vietnam assurera la présidence. Après l’organisation du forum par la Chine cette année, la communauté internationale s’intéresse particulièrement aux préparatifs et à la capacité du Vietnam à accueillir le prochain sommet à Phu Quoc.

Cheng Hanping a rappelé que la Chine disposait d’une solide expérience dans l’organisation de grands événements internationaux. Le Vietnam est, quant à lui, attendu sur sa capacité à organiser en 2027 un sommet économe, écologique et efficace, susceptible de laisser une impression positive aux économies participantes. La présence du dirigeant Tô Lâm à Shenzhen constitue donc une occasion de renforcer les échanges et la coordination entre les deux pays, tout en assurant une transition harmonieuse entre les deux années APEC. Cette coopération pourrait contribuer à consolider la confiance, la stabilité et la prévisibilité dans la région et sur la scène internationale.

La troisième attente concerne les initiatives vietnamiennes face aux défis communs de la région Asie-Pacifique, notamment la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA). Face au développement rapide de cette technologie, le chercheur estime qu’il devient urgent d’élaborer des règles et des cadres de gouvernance adaptés. Le Vietnam devrait prendre l’initiative dans ce domaine et pourrait coopérer avec la Chine pour promouvoir l’élaboration de règles communes.

Il a notamment salué la proposition de l’ambassadeur du Vietnam en Chine concernant la possibilité de mettre en place un mécanisme de liaison entre l’APEC et les commissions concernées. Cette initiative contribuerait à renforcer les connexions au sein du forum, à consolider la confiance dans le multilatéralisme et à faciliter la coordination entre les économies pour répondre aux enjeux communs.

Soulignant que la coopération régionale doit avant tout reposer sur le partenariat et les bénéfices mutuels, Cheng Hanping a exprimé l’espoir que la coordination entre la Chine et le Vietnam, qui accueillent successivement l’APEC en 2026 et 2027, apportera davantage de stabilité et d’impulsions positives à la région. Il souhaite également que l’organisation de l’APEC 2027 permette au Vietnam de présenter au monde l’image d’un pays ouvert, dynamique, innovant, prospère, stable et sûr, tout en mettant en valeur sa contribution à la coopération et au développement régionaux. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #APEC #Vietnam #Chine #Sommet de l’APEC #Cheng Hanping
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

APEC

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Des cadres et d’employés de l’aéroport international de Long Thanh endossent avec enthousiasme le rôle de passagers simulés lors du scénario d'essai 1TO-11. Source : ACV

Les premiers « passagers » testent l'aéroport de Long Thanh

Une cinquantaine d’employés de l’aéroport international de Long Thanh ont participé à des essais grandeur nature des procédures d’accueil et d’exploitation, dans le cadre des préparatifs à sa mise en service commerciale prévue le 24 décembre.

Découverte de la réalité virtuelle au centre commercial Nha Trang, à Khanh Hoa. Photo : VNA

Vietnam : l’économie numérique en plein essor grâce à l’IA

Le volume brut de marchandises (GMV) de l’économie numérique vietnamienne devrait atteindre 49 milliards de dollars en 2026, en hausse de 20 % sur un an. Le Vietnam figurerait ainsi, aux côtés de la Malaisie, parmi les économies numériques affichant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Une séance de vente en ligne des pomelos de Muc, dans la commune de Bao Thang, province de Lao Cai. Photo : baolaocai.vn

Lao Cai fait du numérique un levier de valorisation de ses produits OCOP

Délaissant progressivement les circuits de vente traditionnels, les agriculteurs locaux investissent désormais les réseaux sociaux en organisant des ventes en direct depuis leurs vergers et leurs champs. À l'aide de simples téléphones portables, ils présentent leurs récoltes aux consommateurs et commercialisent leurs produits sans contrainte géographique.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man. Photo: VNA

Deux projets de loi sur l’environnement en discussion

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné, le 13 novembre, deux projets de loi relatifs à l’environnement, avec notamment des propositions visant à simplifier les procédures d’évaluation de l’impact environnemental et à renforcer la décentralisation.

Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont bénéficié d’une enveloppe totale de 770 000 dollars, sous forme de subventions et d’investissements, à l’issue du concours « Net Zero Challenge 2026 ». Photo: SGGP

Net Zero Challenge 2026 : 770 000 dollars pour sept startups vertes

Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont reçu 770 000 dollars de subventions et d’investissements lors du Net Zero Challenge 2026 à Hô Chi Minh-Ville, pour développer et tester des solutions technologiques innovantes dans la lutte contre le changement climatique.

Dans le cadre de VKAISS 2026, huit accords de coopération ont été signés entre des entreprises, associations et établissements de formation des deux pays. Photo: VNA

Vietnam-République de Corée : renforcer la coopération dans l’IA et les semi-conducteurs

Le premier Sommet Vietnam-République de Corée sur l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs (VKAISS 2026), tenue le 12 novembre à Hanoï, a réuni plus de 400 délégués des deux pays pour promouvoir la coopération dans les technologies de pointe. L’événement a notamment donné lieu à la signature de huit accords portant sur le développement technologique, les chaînes d’approvisionnement et la formation de ressources humaines qualifiées.

Le vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de Phu Tho, Bui Duc Hinh et Nyamaa Enkhbold, président du Conseil populaire provincial du TUV de Mongolie ont procédé à la signature et à la remise du protocole d'accord sur la coopération d'amitié. Photo : baophutho.vn

Élargir les perspectives de coopération entre Phu Tho et la province mongole de Tuv

Une délégation du Conseil populaire de la province mongole de Tuv a effectué, du 10 au 12 novembre, une visite de travail dans la province de Phu Tho (Nord). Les deux localités ont signé un mémorandum de coopération amicale visant à renforcer leurs échanges et leur collaboration dans de nombreux domaines, contribuant ainsi au développement du Partenariat global Vietnam-Mongolie.

Le Premier ministre Le Minh Hung répond aux interpellations des députés. Photo: VNA

Le Premier ministre appelle à préserver la stabilité macroéconomique et à mobiliser les ressources pour stimuler la croissance

Lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale le 12 novembre, le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé la détermination du gouvernement à maîtriser l’inflation, à consolider les fondamentaux macroéconomiques et à mobiliser efficacement les ressources de l’économie, afin de soutenir une croissance d’au moins 10 % en 2027.

Lors de la conférence de dialogue avec les entreprises et investisseurs chinois », tenue le 11 novembre dans la ville de Bac Ninh. Photo : VNA

Bac Ninh veut attirer davantage d'investissements chinois à forte valeur ajoutée

Lors de la conférence de dialogue avec les entreprises et investisseurs chinois », tenue le 11 novembre dans la ville de Bac Ninh, les autorités municipales souhaitent voir les entreprises chinoises poursuivre des investissements durables fondés sur les technologies avancées et la gestion moderne, renforcer leurs liens avec les entreprises vietnamiennes, notamment les PME, former les ressources humaines, protéger l’environnement et assumer leur responsabilité sociale.