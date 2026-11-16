APEC 2026 : un universitaire chinois souligne les attentes suscitées par la participationdu dirigeant Tô Lâm

Pékin (VNA) - La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à Shenzhen, en Chine, suscite de fortes attentes quant au renforcement de la coopération multilatérale et aux relations entre les deux pays, selon le professeur et docteur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut de recherche sur les régions et les pays et du Centre d’études sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang (Chine).

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le chercheur a formulé trois principales attentes concernant la participation du dirigeant vietnamien à cet événement.

La première concerne le partage de l’expérience vietnamienne en matière de développement économique avec les économies membres de l’APEC. Selon Cheng Hanping, les résultats remarquables de la croissance du Vietnam ces dernières années, qui ont dépassé les attentes de nombreux observateurs, attirent l’attention de la communauté internationale. Le partage de ses expériences, politiques et méthodes de développement pourrait ainsi être particulièrement utile aux économies présentant des conditions similaires, notamment aux pays à revenu intermédiaire.

Le chercheur a également mis en avant les orientations du Vietnam en faveur du multilatéralisme, d'un développement inclusif et d'une transition vers une croissance verte et de meilleure qualité.

La deuxième attente porte sur la continuité entre l’Année APEC 2026, organisée par la Chine, et celle de 2027, dont le Vietnam assurera la présidence. Après l’organisation du forum par la Chine cette année, la communauté internationale s’intéresse particulièrement aux préparatifs et à la capacité du Vietnam à accueillir le prochain sommet à Phu Quoc.

Cheng Hanping a rappelé que la Chine disposait d’une solide expérience dans l’organisation de grands événements internationaux. Le Vietnam est, quant à lui, attendu sur sa capacité à organiser en 2027 un sommet économe, écologique et efficace, susceptible de laisser une impression positive aux économies participantes. La présence du dirigeant Tô Lâm à Shenzhen constitue donc une occasion de renforcer les échanges et la coordination entre les deux pays, tout en assurant une transition harmonieuse entre les deux années APEC. Cette coopération pourrait contribuer à consolider la confiance, la stabilité et la prévisibilité dans la région et sur la scène internationale.

La troisième attente concerne les initiatives vietnamiennes face aux défis communs de la région Asie-Pacifique, notamment la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA). Face au développement rapide de cette technologie, le chercheur estime qu’il devient urgent d’élaborer des règles et des cadres de gouvernance adaptés. Le Vietnam devrait prendre l’initiative dans ce domaine et pourrait coopérer avec la Chine pour promouvoir l’élaboration de règles communes.

Il a notamment salué la proposition de l’ambassadeur du Vietnam en Chine concernant la possibilité de mettre en place un mécanisme de liaison entre l’APEC et les commissions concernées. Cette initiative contribuerait à renforcer les connexions au sein du forum, à consolider la confiance dans le multilatéralisme et à faciliter la coordination entre les économies pour répondre aux enjeux communs.

Soulignant que la coopération régionale doit avant tout reposer sur le partenariat et les bénéfices mutuels, Cheng Hanping a exprimé l’espoir que la coordination entre la Chine et le Vietnam, qui accueillent successivement l’APEC en 2026 et 2027, apportera davantage de stabilité et d’impulsions positives à la région. Il souhaite également que l’organisation de l’APEC 2027 permette au Vietnam de présenter au monde l’image d’un pays ouvert, dynamique, innovant, prospère, stable et sûr, tout en mettant en valeur sa contribution à la coopération et au développement régionaux. -VNA