Le tourisme vietnamien accélère pour atteindre ses objectifs de 2026

Hanoï (VNA) - À un peu plus d’un mois de la fin de 2026, le Vietnam doit encore attirer 5,5 millions de visiteurs internationaux pour atteindre son objectif annuel de 25 millions, avec des recettes de plus de 1 100 000 milliards de dôngs. Pour réussir ce dernier sprint, le secteur touristique déploie des campagnes de promotion commerciale et multiplie les activités de divertissement jour et nuit, du Nord au Sud du pays.

Davantage de vols et de nouveaux marchés à conquérir

Au cours des dix premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli environ 19,5 millions de visiteurs étrangers, soit 78 % de son objectif annuel. Pour atteindre la cible fixée, le secteur devra attirer entre 2,75 et 3,75 millions de visiteurs par mois d’ici la fin de l’année, contre une moyenne de 1,95 million sur les dix premiers mois.

Face à ce défi, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux localités d’actualiser leurs objectifs et leurs scénarios de croissance, tout en intensifiant la promotion auprès des marchés de proximité, notamment en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, en Inde et dans la région Asie-Pacifique.

Le tourisme nocturne associé au shopping est également considéré comme un levier pour prolonger les séjours et stimuler les dépenses. La Chine reste le premier marché émetteur, avec près de 4,4 millions de visiteurs en dix mois, soit 22,6 % du total.

Dans ce contexte, plusieurs entreprises développent des liaisons aériennes et des circuits d’approvisionnement directs. Le complexe Sunway-China propose ainsi des circuits vers Shanghai à partir de 9,99 millions de dôngs pour les Vietnamiens, tout en acheminant des touristes de Shanghai, Pékin, Guangzhou et Shenzhen vers Phu Quoc, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Ha Long.

Selon Nguyen Minh Man, vice-directeur général de VinaGroup Travel, l’extension des liaisons aériennes, associée aux opérations de promotion commerciale et aux dispositifs de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), renforce l’attractivité de destinations comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï. Les activités nocturnes incitent également les visiteurs à prolonger leur séjour et à dépenser davantage dans les loisirs, la gastronomie et les produits de marque.

Des touristes visitent le sanctuaire de My Son, à Da Nang. Photo: VNA

De nouvelles expériences pour séduire les visiteurs

Parallèlement, les destinations renouvellent leurs offres hivernales et renforcent les liens régionaux.

À Mui Ne, dans la province de Lam Dong, le complexe The Anam propose le circuit d’aventure "Windswept Adrenaline", de novembre 2026 à mars 2027. Au programme : excursions en jeep sur la plage de Hon Rom, initiation au kitesurf sur la rivière Ca Ty et dîner au coucher du soleil.

Au Nord, Hai Phong et Quang Ninh développent l’initiative "Deux localités, une destination", reliant leur patrimoine urbain et portuaire à la baie d'Ha Long, à Cat Ba et à Yen Tu, notamment pour attirer les équipes de tournage internationales.

Hanoï lance également 23 nouveaux produits touristiques, allant des circuits ferroviaires et patrimoniaux aux découvertes gastronomiques, aux visites nocturnes et aux séjours de bien-être pour Noël et le Nouvel An.

Dans le Sud, Hô Chi Minh-Ville diversifie son offre avec des espaces de tourisme nocturne dans les quartiers de Ben Thanh, Saïgon, Cho Lon et Phu Nhuan, des survols de la ville en hélicoptère et des dîners-spectacles à bord de bateaux-restaurants sur la rivière Saigon.

Vers Vung Tau et Con Dao, les visiteurs peuvent découvrir des excursions en mer, la gastronomie nocturne et des activités d’écotourisme, notamment la protection des tortues marines, la remise en liberté de jeunes tortues et la restauration des récifs coralliens.

Selon Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ces activités de grande envergure visent à stimuler la consommation en fin d’année et à faire de la ville une destination régionale de premier plan pour le tourisme, le shopping et les loisirs, de jour comme de nuit.

-VNA