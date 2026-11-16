Tourisme

Lung Cu : le développement du tourisme nécessite des infrastructures adaptées

À Lung Cu, la hausse rapide du nombre de visiteurs met les réseaux d'électricité et d'eau sous pression, poussant les autorités locales à renforcer les investissements.

Des touristes étrangers vêtus de costumes traditionnels de l’ethnie Lo Lo visitent Lung Cu (Tuyen Quang). Photo : VNA
Des touristes étrangers vêtus de costumes traditionnels de l’ethnie Lo Lo visitent Lung Cu (Tuyen Quang). Photo : VNA

Tuyen Quang (VNA) – Le tourisme connaît un essor rapide dans la commune frontalière de Lung Cu, province de Tuyen Quang, attirant de plus en plus de visiteurs vietnamiens et étrangers. Mais cette fréquentation croissante exerce une forte pression sur les infrastructures essentielles, notamment les réseaux d'électricité et d'approvisionnement en eau.

Des infrastructures sous pression

À Lung Cu, de nombreux hébergements touristiques et restaurants fonctionnent à plein régime, entraînant une forte hausse de la consommation d'électricité et d'eau. Certaines infrastructures peinent toutefois à suivre le rythme, ce qui affecte les activités touristiques et le confort des visiteurs.

Dans le village de Lo Lo Chai, des coupures d'électricité dues à la surcharge du réseau peuvent survenir en période de forte affluence, notamment le week-end.

Selon Sinh Di Ngai, chef du village, le nombre de foyers exerçant une activité touristique est passé de 60 l'année dernière à 72 en 2026. Les coupures surviennent principalement lors des pics de fréquentation et durent généralement une à deux heures, perturbant la vie quotidienne et les activités commerciales.

Ma Doan Khanh, vice-président du Comité populaire communal, a indiqué que les autorités locales travaillaient avec le secteur de l'électricité pour identifier les zones de surcharge et proposer des solutions de modernisation du réseau.

L'approvisionnement en eau subit également une pression croissante. En 2022, le village a bénéficié de la construction d'un réservoir d'eau, pour un investissement de plus de 10 milliards de dôngs. Cependant, les fuites et les pertes dans les canalisations persistent, tandis que la capacité d'approvisionnement reste insuffisante en période de forte affluence.

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Des touristes au site « Cham Lung Cu », un lieu prisé pour les photos souvenirs. Photo : VNA


Des investissements pour lever les obstacles

Face à ces difficultés, les autorités de Lung Cu travaillent avec les services compétents et les fournisseurs de services essentiels pour améliorer les infrastructures.

Dans le secteur de l'électricité, la puissance des transformateurs a été progressivement augmentée et de nouvelles lignes de 0,4 kV ont été installées à Lo Lo Chai et dans le centre de la commune, pour un coût d'environ trois milliards de dôngs. La construction d'un nouveau poste de transformation est également à l'étude afin de répondre à la demande croissante.

Concernant l'approvisionnement en eau, un projet de 7,5 milliards de dôngs est en cours de réalisation en 2026 au service de Lo Lo Chai et du centre communal, dont cinq milliards ont déjà été alloués. Proche de son achèvement, il devrait améliorer l'accès à l'eau pour les habitants et les activités touristiques.

La gestion des déchets a également été renforcée. La fréquence de collecte est passée de deux fois par semaine à deux fois par jour, pour un volume moyen d'environ 1,5 tonne par jour.

Selon Duong Ngoc Duc, secrétaire du Comité du Parti de la commune, le développement touristique ne doit pas se limiter à attirer davantage de visiteurs et à augmenter les recettes. Il doit aussi garantir de bonnes conditions de vie aux habitants, des services de qualité et la préservation de l'environnement.

Au cours des dix premiers mois de 2026, Lung Cu a accueilli plus de 530.000 visiteurs, générant plus de 250 milliards de dôngs de recettes touristiques et de services.

Face à l'essor du tourisme, l'amélioration des infrastructures, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'eau, des transports et de l'assainissement, devient une priorité. Associée à la préservation des paysages et de l'identité culturelle locale, elle constitue une condition essentielle pour assurer un développement touristique durable, au bénéfice des habitants comme des visiteurs. – VNA

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