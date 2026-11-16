VEFTA : les exportateurs vietnamiens appelés à restructurer leurs chaînes d’approvisionnement

Hanoï (VNA) - Signé le 18 octobre 2026, l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (VEFTA) ouvre la voie à la suppression des droits de douane sur plus de 90 % des lignes tarifaires. Toutefois, l’accès au marché européen reste soumis à des exigences strictes. Les entreprises vietnamiennes doivent donc voir cet accord comme un véritable test, qui les oblige à accélérer leur transformation numérique, à verdir leurs chaînes d’approvisionnement et à repositionner leurs marques.



L’expérience d’autres accords de libre-échange de nouvelle génération montre que la baisse des droits de douane va de pair avec un durcissement des normes techniques et des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Les quatre pays de l’AELE – Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein – ne sont pas des marchés où la concurrence repose sur les prix bas. Les consommateurs y accordent une grande importance à la durabilité, à l’éthique des affaires et à la responsabilité sociale des producteurs.



Pour les principaux secteurs exportateurs vietnamiens, notamment le textile-habillement, les chaussures et les produits agricoles et aquatiques, la suppression des droits de douane ne suffit pas. Les produits risquent d’être rejetés en cas d’utilisation de substances chimiques interdites, de non-respect des règles d’origine ou de manque de transparence sur leur empreinte carbone.



La dépendance aux matières premières importées de pays tiers fragilise également les chaînes d’approvisionnement. Les systèmes douaniers nordiques, automatisés grâce à l’intelligence artificielle, permettent de retracer le parcours des produits, de leur production à leur commercialisation.



Phan Minh Thong, président du conseil d’administration et directeur général du groupe Phuc Sinh, l'un des principaux exportateurs de produits agricoles du Vietnam, estime que les exigences techniques des accords de libre-échange ne doivent pas être considérées uniquement comme un moyen de bénéficier d'avantages tarifaires. Elles constituent aussi une occasion d'améliorer les normes de qualité, de professionnaliser les opérations et de renforcer la transparence, afin de construire une image de marque solide pour les produits agricoles et aquatiques vietnamiens sur les marchés européens.

Au-delà des règles d'origine, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) représentent ainsi l'un des principaux défis. Les pays de l'AELE figurent parmi les pionniers de l'économie circulaire et de la réduction des émissions. En Suisse et en Norvège, les importateurs et les grandes chaînes de distribution imposent leurs propres codes de conduite à l'ensemble de leurs fournisseurs. Une cargaison conforme aux formalités douanières peut ainsi être refusée si l'usine de production rejette illégalement des déchets ou ne garantit pas les droits et le bien-être de ses salariés.



Daniel Stork, consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, a également mis en garde contre le durcissement des exigences techniques, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et le Pacte vert européen. Ces dispositifs pèseront de plus en plus sur l'accès au marché. Les entreprises vietnamiennes devront donc mesurer et réduire leurs émissions de carbone dès les étapes de production dans le pays.



L’entrée en vigueur du VEFTA sera une occasion majeure pour les PME de restructurer leur fonctionnement. Les experts recommandent trois mesures prioritaires. La première consiste à numériser la traçabilité des produits grâce aux systèmes de gestion des ressources et à la blockchain, afin de garantir la transparence et la vérification en temps réel des données relatives à l’origine, aux matériaux et à la logistique. La deuxième porte sur la transition énergétique et l’économie circulaire, à travers les audits énergétiques, l’installation de panneaux solaires sur les toitures des usines et le recours aux matériaux recyclés. Les entreprises du textile et de la chaussure doivent également investir dans des systèmes de traitement des eaux usées en circuit fermé. Enfin, les entreprises doivent diversifier leurs sources d’approvisionnement. Les règles d’origine du VEFTA prévoient un mécanisme de cumul flexible. Elles sont ainsi encouragées à privilégier les fournisseurs vietnamiens, de l’ASEAN ou de l’Union européenne afin de satisfaire aux exigences de contenu en valeur ajoutée et de bénéficier des préférences tarifaires.



Le VEFTA ouvre de nouvelles perspectives, mais le marché européen ne laisse aucune place à l’improvisation. La pérennité et la capacité de développement des entreprises vietnamiennes dépendront de leur rapidité à opérer leur transformation numérique et à verdir leurs chaînes d’approvisionnement. -VNA