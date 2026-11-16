Les premiers « passagers » testent l'aéroport de Long Thanh

Hanoï (VNA) - Une cinquantaine de cadres et d’employés de l’aéroport international de Long Thanh ont endossé ces derniers jours le rôle de passagers afin de tester, en conditions réelles, les procédures d’accueil et d’exploitation du futur plus grand aéroport du Vietnam, avant son entrée en service commercial.



Dans le cadre du programme de préparation opérationnelle et de transfert aéroportuaire (ORAT – Operational Readiness and Airport Transfer), l’aéroport de Long Thqnh a mis en œuvre le scénario 1TO-11, consacré à l’accueil des passagers lors de la première phase d’exploitation, pour les vols intérieurs et internationaux. Trois situations ont été simulées : un départ sur un vol intérieur, un départ sur un vol international et une arrivée sur un vol international.



Après ces premiers essais avec des passagers ordinaires, l’aéroport a poursuivi les tests avec le scénario 1TO-07, destiné à vérifier sa capacité à accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR) sur trois parcours : intérieur, international et transit international.



L’ORAT constitue un processus global de vérification et de mise en condition opérationnelle, visant à assurer la coordination entre les infrastructures, les systèmes technologiques, les ressources humaines et les procédures d’exploitation.



Selon un représentant de l’aéroport international de Long Thanh, le transfert des activités vers une infrastructure aéroportuaire de grande envergure représente un défi complexe. Grâce à l’ORAT, les unités opérationnelles peuvent mettre en pratique les procédures, évaluer leur coordination intersectorielle et identifier puis remédier aux éventuelles lacunes techniques ou difficultés opérationnelles avant l’accueil des premiers passagers.



Le programme ORAT comprend généralement cinq étapes stratégiques : la planification, la préparation, les essais et l'évaluation, le transfert vers l’exploitation, puis l’accompagnement après l’ouverture. À Long Thanh, ces étapes sont mises en œuvre de manière flexible et en parallèle avec l’achèvement des travaux de construction et l’installation des équipements.



L’aéroport international de Long Thanh devrait entrer officiellement en exploitation commerciale à partir de 0h00 le 24 décembre. Pour cette première phase, la Société générale des aéroports du Vietnam (ACV) prévoit d’y assurer jusqu’à environ 366 vols par semaine, dont 322 vols intérieurs et 44 vols internationaux. - VNA

source