Lonely Planet désigne Da Nang comme destination de vacances de premier plan

Da Nang (VNA) – Le guide de voyage international Lonely Planet a classé Da Nang parmi les 10 meilleures destinations au monde pour la période des fêtes, entre Noël et le Nouvel An 2027, en mettant en avant ses paysages naturels, sa gastronomie attrayante et son mode de vie paisible.



Dans son classement des "10 meilleures destinations pour voyager entre Noël et le Nouvel An", Lonely Planet place Da Nang en quatrième position, ce qui en fait la seule destination du Vietnam - et même d'Asie - à figurer sur cette liste.

Cette sélection de Lonely Planet met en avant des destinations à découvrir entre Noël et le Nouvel An, période durant laquelle de nombreux voyageurs choisissent de se détendre, d’explorer de nouveaux lieux ou de passer des vacances en famille. Da Nang figure aux côtés de destinations renommées telles que la Polynésie française, Montreux (Suisse), Salzbourg (Autriche), Victoria (Canada), Dunedin (Nouvelle-Zélande) et plusieurs villes des États-Unis.



Selon le guide, Da Nang offre une combinaison séduisante de montagnes, de longues étendues de plages, de fruits de mer frais et d'un rythme de vie détendu. La ville est considérée comme une destination idéale pour les voyageurs en quête de repos en bord de mer, tout en souhaitant explorer le patrimoine culturel et historique du Centre du Vietnam.



En outre, Da Nang permet un accès facile à trois sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : la vieille ville de Hoi An, le sanctuaire de My Son et l'ensemble des monuments de Huê. Cet atout majeur permet à la destination de répondre aux attentes des visiteurs désireux de conjuguer vacances de détente et découvertes culturelles.



Parmi les sites recommandés, Lonely Planet mentionne Sun World Ba Na Hills, avec ses structures architecturales d'inspiration européenne, ainsi que la péninsule de Son Tra, qui abrite la pagode Linh Ung et une statue de la déesse de la Miséricorde haute de 67 mètres. La plage de My Khe est également mise en avant comme un lieu propice à la détente, aux promenades en bord de mer et à l'appréciation de l'ambiance côtière, le tout agrémenté d'un large choix de restaurants et de cafés. Lonely Planet suggère aux visiteurs de commencer leur journée par un bol fumant de nouilles façon Quang, de déguster des crêpes vietnamiens (banh xeo), ou encore de savourer des fruits de mer frais dans les restaurants locaux.

Des plages de Da Nang sont toujours bien appréciées par des touristes. Photo: VNA

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Da Nang est distinguée par Lonely Planet. La ville a déjà figuré dans la sélection "Best in Travel 2027" de la publication, qui recense 50 destinations et expériences à découvrir à travers le monde.



Selon le Centre de promotion du tourisme de Da Nang, la ville organisera, vers la fin de l’année, une série d’activités culturelles, artistiques, culinaires et festives à l’intention des visiteurs.



L’un des temps forts sera le Festival du Nouvel An 2027 de Da Nang, prévu du 30 décembre 2026 au 3 janvier 2027. Il se déroulera le long de la rue piétonne Bach Dang, de part et d’autre du pont du Dragon, ainsi que sur divers sites à Hoi An et Tam Ky.



Le programme prévoit des espaces immersifs, des décorations du Nouvel An, des spectacles artistiques et la course "Illuminez le fleuve Han" (Light Up the Han River). Le point d’orgue sera l’événement "Da Nang – À la rencontre de minuit" (Da Nang – Touching the 0:00 Moment), qui promet une ambiance vibrante pour accueillir la nouvelle année. -VNA