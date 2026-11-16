Économie

Aéroport de Gia Binh : vers le transfert des vols internationaux de Noi Bai

Approuvé par l'Assemblée nationale avec un investissement total de plus de 196 000 milliards de dongs (6,91 milliards de dollars) sur une superficie d'environ 1 884 hectares, le projet de l’aéroport de Gia Binh ambitionne de devenir un pôle économique moderne dédié au transport de marchandises, au commerce international et aux hautes technologies.

Chantier du projet de l’aéroport de Gia Binh. Photo: VNA
Chantier du projet de l’aéroport de Gia Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement charge actuellement les organismes compétents d'élaborer un projet d'exploitation pour le futur aéroport international de Gia Binh (province de Bac Ninh), incluant la possibilité d'y transférer l'ensemble des vols internationaux depuis l'aéroport de Noi Bai.

Selon le vice-ministre de la Construction Bui Xuan Dung, cette orientation s'inscrit dans une planification à long terme où l'aéroport de Noi Bai continuera d'assurer les liaisons intérieures et une partie des vols internationaux jusqu'en 2029-2030, avec une capacité prévue de 50 millions de passagers par an d'ici 2030 et de 100 millions à l'horizon 2050. La construction d’un deuxième aéroport pour Hanoï sera mise en œuvre au cours d’une phase ultérieure, conformément aux orientations de développement à long terme.

Pour garantir une liaison efficace entre le centre-ville et les aéroports, le vice-ministre Bui Xuan Dung a souligné l’importance de développer à la fois les routes et le réseau ferroviaire urbain. Selon les règles en vigueur, les lignes ferroviaires urbaines reliant les aéroports doivent disposer de gares implantées dans les enceintes aéroportuaires, afin de faciliter les correspondances des voyageurs entre les différents moyens de transport.

Dans cette optique, le vice-ministre a demandé d'étudier un tracé reliant l'aéroport de Gia Binh au centre-ville de Hanoï en passant par la gare de Gia Lam, tout en définissant clairement la gare ferroviaire centrale ainsi que l’emplacement des différentes gares dans les plans d’aménagement.

Les agences concernées doivent préciser le rôle de la gare de Gia Lam en tant que pôle d'échanges majeur reliant les trains nationaux, régionaux et urbains. L'objectif principal est de retenir l'itinéraire le plus court permettant de relier le centre-ville aux aéroports en trente à quarante-cinq minutes.

Des études sont également menées pour mettre en place des trains directs, limitant les arrêts intermédiaires à l'instar des modèles appliqués dans plusieurs pays étrangers. Parallèlement, des liaisons vers l'aéroport de Noi Bai depuis le centre-ville en direction du sud sont à l'examen pour assurer une interconnexion fluide de l'ensemble du réseau. L'Autorité des chemins de fer du Vietnam est chargée de coordonner ces travaux techniques pour finaliser un plan global et cohérent.

Sur le plan opérationnel, le directeur adjoint de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, Do Hong Cam, a précisé que son agence prépare actuellement le projet de mise en service de l'aéroport de Gia Binh, qui sera soumis à consultation auprès des ministères concernés d'ici un à deux mois.

Il a souligné la distinction entre ce plan préparatoire, axé sur les conditions techniques préalables, et le futur plan d'exploitation commerciale. Des vols d'essai techniques sont ainsi programmés pour la fin de l'année 2026 afin d'évaluer le niveau de préparation des installations, tandis que la répartition précise des lignes aériennes dépendra de l'évolution du marché et des capacités des transporteurs.

Approuvé par l'Assemblée nationale avec un investissement total de plus de 196 000 milliards de dongs (6,91 milliards de dollars) sur une superficie d'environ 1 884 hectares, le projet de l’aéroport de Gia Binh ambitionne de devenir un pôle économique moderne dédié au transport de marchandises, au commerce international et aux hautes technologies.

Doté d'une capacité prévue de 30 millions de passagers et de 1,6 million de tonnes de fret en 2030, puis de 50 millions de passagers en 2050, le chantier voit certains de ses ouvrages prioritaires accélérés en vue d'accueillir le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique en 2027. -VNA

#aéroport de Gia Binh #Hanoï #Nouvelle ère
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