Le Vietnam se rapproche d'un nouveau record d'exportations de produits aquatiques

Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont maintenu une croissance à deux chiffres au cours des dix premiers mois de 2026, atteignant près de 10,5 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 12 % sur un an. Ce résultat donne un nouvel élan au secteur en cette fin d'année, alors que la demande augmente sur les marchés occidentaux et asiatiques à l'approche des fêtes.

Entre janvier et octobre, plusieurs produits phares ont enregistré des hausses notables. Les crevettes sont restées en tête avec 4,2 milliards de dollars (+9 %), suivies du pangasius avec près de 2 milliards de dollars (+11 %). Les crabes et crabes nageurs ont affiché la plus forte progression, supérieure à 32 %.

Les produits aquatiques vietnamiens sont désormais présents dans la plupart des pays du monde et bénéficient d'une bonne réputation grâce à leur diversité et à la transformation à forte valeur ajoutée.

Concernant les débouchés, la Chine est restée le premier marché d'exportation des produits aquatiques vietnamiens, devant les États-Unis et le Japon. Selon Le Hang, secrétaire générale adjointe de l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations vers la Chine ont atteint 2,6 milliards de dollars durant les dix premiers mois, en hausse de 30 % sur un an.

Le marché de l'ASEAN a également enregistré une progression importante, avec plus de 700 millions de dollars, soit une hausse de 23 % au rythme annuel.

Ensemble, la Chine et les pays de l'ASEAN ont représenté 67 % de l'augmentation totale de la valeur des exportations du secteur durant les dix premiers mois.

Avec près de 10,5 milliards de dollars déjà réalisés en dix mois, l'objectif d'atteindre un record de 12 milliards de dollars d'exportations sur l'ensemble de 2026 paraît réalisable. Pour l'atteindre, les exportations des deux derniers mois devraient s'établir en moyenne à environ 770 millions de dollars par mois, un niveau inférieur aux 1,3 milliard de dollars enregistrés en octobre.

Parallèlement à ces performances, le secteur doit surmonter certains défis internes liés à la production. Vo Van Phuc, directeur général de Vietnam Clean Seafood Corporation, estime que les principaux obstacles actuels dans l'élevage de crevettes résident dans le contrôle de la qualité des post-larves et les coûts d'exploitation.

Transformation de crevettes destinées à l’exportation au Japon, dans la province d’An Giang.﻿

﻿Photo : VNA

Les entreprises et les éleveurs doivent renforcer la prévention des maladies dès la sélection des post-larves, maîtriser leurs coûts et respecter les réglementations relatives au travail, à l'environnement et à la traçabilité.

Selon Nguyen Hoai Nam, secrétaire général de la VASEP, le secteur doit continuer à consolider sa présence sur les marchés stratégiques tout en développant de nouveaux moteurs de croissance.

Le Vietnam compte actuellement environ 1.500 entreprises exportatrices de produits aquatiques, dont quelque 1.100 disposent d'usines de transformation. La compétitivité du secteur repose de plus en plus sur la valeur ajoutée créée au-delà des matières premières. L'investissement dans la transformation poussée, l'augmentation de la valeur ajoutée nationale et la transparence sur l'origine des produits constituent ainsi des orientations importantes pour préserver les avantages à long terme, a indiqué Nguyen Hoai Nam.

Lors d’une dernière visite de travail à Can Tho, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a indiqué que le gouvernement s'employait à réduire les taux d'intérêt et à faciliter l'accès des entreprises aux financements nécessaires pour développer leur production, leurs activités commerciales et leur compétitivité. – VNA