La ville de Hue met en place trois mesures de réduction des droits d’entrée pour stimuler le tourisme

Hue (VNA) – La ville de Hue a adopté trois mesures de réduction des droits d’entrée dans les sites du patrimoine de l’ancienne capitale impériale, destinées aux visiteurs empruntant de nouvelles lignes de transport touristique, participant à des événements MICE ou bénéficiant de services médicaux. Ces mesures visent à stimuler la demande touristique, a annoncé le 15 novembre le Centre de conservation des monuments de Hue.

Pour les visiteurs utilisant de nouvelles lignes de transport vers Hue, la réduction atteint 50 %. Sont concernés la ligne ferroviaire Hue-Phong Nha, le train touristique à vapeur reliant Hue à Da Nang et les nouvelles liaisons aériennes vers Hue, nationales et internationales, régulières ou charter. Les augmentations de fréquence des lignes aériennes existantes ne sont pas éligibles.

Les visiteurs doivent présenter un billet ou une preuve électronique valide attestant l’utilisation effective de ces transports et visiter les sites dans les sept jours suivant leur trajet. Cette mesure est valable jusqu’au 31 mai 2027 pour les deux lignes ferroviaires et jusqu’au 31 décembre 2027 pour les nouvelles liaisons aériennes.

Dans le cadre du tourisme MICE (réunions, voyages de motivation, conférences et expositions), une réduction de 30 % est accordée aux visiteurs vietnamiens et étrangers participant à des événements organisés à Hue. Les groupes doivent compter au moins 300 personnes, séjourner au moins une nuit dans la ville et inclure une visite touristique dans leur programme. Les organisateurs doivent fournir une liste des participants ou des données électroniques valides. La visite des monuments doit avoir lieu dans les sept jours suivant le premier jour de participation à l’événement. Cette mesure s’applique jusqu’au 31 mai 2027.

Pour le tourisme médical, la réduction est également de 30 %. Elle concerne les visiteurs vietnamiens et étrangers ayant effectivement bénéficié de services médicaux dans les établissements de santé agréés de la ville.

Les bénéficiaires doivent présenter un document ou une preuve électronique attestant leur consultation ou leur traitement, séjourner au moins une nuit à Hue et effectuer une visite touristique. L’accès aux monuments doit avoir lieu dans les sept jours suivant la consultation ou le traitement. Cette mesure est valable jusqu’au 31 décembre 2027.

Les trois dispositifs s’appliquent à cinq sites : la Citadelle impériale de Hue, les tombeaux des rois Thieu Tri, Duc Duc et Dong Khanh, ainsi que le Musée des antiquités royales de Hue.

Chaque visiteur remplissant les conditions bénéficie d’une réduction pour une entrée dans chacun des sites concernés. En cas d’éligibilité à plusieurs dispositifs, seule la réduction la plus avantageuse est appliquée ; les réductions ne sont pas cumulables. -VNA