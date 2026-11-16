Tourisme

La ville de Hue met en place trois mesures de réduction des droits d’entrée pour stimuler le tourisme

La ville de Hue met en place trois mesures de réduction de 30 à 50 % des droits d’entrée dans cinq sites patrimoniaux de l’ancienne capitale impériale, au profit des visiteurs utilisant de nouvelles lignes de transport, participant à des événements MICE ou bénéficiant de services médicaux, afin de stimuler le tourisme jusqu’en 2027.

Les visiteurs à Hue. Photo: VNA
Les visiteurs à Hue. Photo: VNA

Hue (VNA) – La ville de Hue a adopté trois mesures de réduction des droits d’entrée dans les sites du patrimoine de l’ancienne capitale impériale, destinées aux visiteurs empruntant de nouvelles lignes de transport touristique, participant à des événements MICE ou bénéficiant de services médicaux. Ces mesures visent à stimuler la demande touristique, a annoncé le 15 novembre le Centre de conservation des monuments de Hue.

Pour les visiteurs utilisant de nouvelles lignes de transport vers Hue, la réduction atteint 50 %. Sont concernés la ligne ferroviaire Hue-Phong Nha, le train touristique à vapeur reliant Hue à Da Nang et les nouvelles liaisons aériennes vers Hue, nationales et internationales, régulières ou charter. Les augmentations de fréquence des lignes aériennes existantes ne sont pas éligibles.

Les visiteurs doivent présenter un billet ou une preuve électronique valide attestant l’utilisation effective de ces transports et visiter les sites dans les sept jours suivant leur trajet. Cette mesure est valable jusqu’au 31 mai 2027 pour les deux lignes ferroviaires et jusqu’au 31 décembre 2027 pour les nouvelles liaisons aériennes.

Dans le cadre du tourisme MICE (réunions, voyages de motivation, conférences et expositions), une réduction de 30 % est accordée aux visiteurs vietnamiens et étrangers participant à des événements organisés à Hue. Les groupes doivent compter au moins 300 personnes, séjourner au moins une nuit dans la ville et inclure une visite touristique dans leur programme. Les organisateurs doivent fournir une liste des participants ou des données électroniques valides. La visite des monuments doit avoir lieu dans les sept jours suivant le premier jour de participation à l’événement. Cette mesure s’applique jusqu’au 31 mai 2027.

Pour le tourisme médical, la réduction est également de 30 %. Elle concerne les visiteurs vietnamiens et étrangers ayant effectivement bénéficié de services médicaux dans les établissements de santé agréés de la ville.

Les bénéficiaires doivent présenter un document ou une preuve électronique attestant leur consultation ou leur traitement, séjourner au moins une nuit à Hue et effectuer une visite touristique. L’accès aux monuments doit avoir lieu dans les sept jours suivant la consultation ou le traitement. Cette mesure est valable jusqu’au 31 décembre 2027.

Les trois dispositifs s’appliquent à cinq sites : la Citadelle impériale de Hue, les tombeaux des rois Thieu Tri, Duc Duc et Dong Khanh, ainsi que le Musée des antiquités royales de Hue.

Chaque visiteur remplissant les conditions bénéficie d’une réduction pour une entrée dans chacun des sites concernés. En cas d’éligibilité à plusieurs dispositifs, seule la réduction la plus avantageuse est appliquée ; les réductions ne sont pas cumulables. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #ville de Hue #tourisme #réduction des droits d’entrée
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

La vieille ville de Hoi An, symbole de l’attrait exceptionnel du patrimoine vietnamien. Photo: VNA

Le tourisme vietnamien accélère pour atteindre ses objectifs de 2026

À l’approche de la fin de l’année, le Vietnam intensifie ses efforts pour attirer 25 millions de visiteurs internationaux en 2026. Nouvelles liaisons aériennes, offres commerciales, tourisme nocturne et diversification des produits : les destinations misent sur de nouvelles expériences pour accélérer la croissance du secteur.

Des golfeurs sur le parcours de golf de la ville de Bac Ninh. Photo : VNA

Le tourisme golfique vietnamien confirme son attrait durable

Sacré pour la dixième année consécutive « Meilleure destination golfique d’Asie », le Vietnam confirme son attractivité internationale, tandis que Hanoï s’illustre une nouvelle fois sur la scène mondiale du tourisme golfique.

Voir plus

Le Vietnam accueille 19,5 millions de touristes internationaux en dix mois

Le Vietnam accueille 19,5 millions de touristes internationaux en dix mois

Le Vietnam a accueilli 19,5 millions de visiteurs internationaux au cours des dix premiers mois de 2026, soit une progression de 13,8 % sur un an. Ce résultat représente 78 % de l'objectif annuel, fixé à 25 millions de visiteurs étrangers, selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Une nouvelle liaison aérienne directe entre la Russie et le Vietnam

Une nouvelle liaison aérienne directe entre la Russie et le Vietnam

La compagnie aérienne vietnamienne Sun Phu Quoc Airways a inauguré, le 14 novembre, une liaison aérienne directe entre Moscou et Phu Quoc, renforçant ainsi la connectivité entre la Russie et le Vietnam et ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme sur l’île vietnamienne.

Des touristes dégustent des spécialités culinaires au marché de Con, dans la ville de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang mise sur le numérique pour promouvoir sa gastronomie

La ville de Da Nang accélère la numérisation de son offre gastronomique à travers des cartes interactives et des plateformes de commerce en ligne, afin de promouvoir ses spécialités locales, d’enrichir l’expérience des visiteurs et de renforcer l’attractivité touristique de la destination.

Statue du Bouddha-roi Trân Nhân Tông, symbole de l’harmonie entre spiritualité et engagement dans la société. Photo : VNA

Yen Tu tire parti de son statut de patrimoine mondial pour attirer les touristes

La commune de Yen Tu, située dans la province côtière de Quang Ninh (nord), a accueilli environ 2,2 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de 2026, soit une hausse de 33,8 % sur un an. Cette performance découle des efforts déployés pour promouvoir les valeurs liées à son statut de patrimoine mondial et pour diversifier son offre touristique.

Malgré les fortes pluies et la montée des eaux de la rivière Hoai, la vieille ville de Hôi An, à Da Nang, continue d’attirer de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Photo: VNA

Hôi An inondée : un paysage insolite qui attire les touristes

Malgré les fortes pluies et la montée des eaux de la rivière Hoai, la vieille ville de Hôi An, à Da Nang, continue d’attirer de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Les rues partiellement inondées offrent aux touristes une expérience inhabituelle, tout en permettant aux commerces et aux établissements touristiques locaux de poursuivre leurs activités.

Le port de croisière international d'Ha Long accueille les touristes internationaux. Photo : VNA

Le Vietnam séduit de plus en plus les voyageurs tchèques

Le Vietnam, notamment Hanoï, figure parmi les destinations long-courriers de plus en plus prisées par les touristes tchèques pour les fêtes de fin d’année 2026-2027. Les recherches de vols vers la capitale vietnamienne ont progressé de 47 % sur un an, une tendance favorisée notamment par l’ouverture d’une liaison aérienne directe Prague-Hanoï en octobre 2026.

Ta Xua : quand l’identité culturelle devient un atout touristique

Ta Xua : quand l’identité culturelle devient un atout touristique

Célèbre pour ses mers de nuages au cœur des montagnes du Nord-Ouest, Ta Xua est devenue une destination touristique prisée. Pour inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et assurer un développement durable, la région diversifie son offre touristique en valorisant la culture Mong et en créant de nouvelles sources de revenus pour les habitants.

Situé dans la province de Son La, au cœur de la réserve naturelle et de la forêt à usage spécial de Tà Xua, le hameau H'mông de Làng Sang se cache loin de l'effervescence du centre-commune. Un écrin préservé, marqué par la majesté des reliefs montagneux, des forêts primaires intactes et l'hospitalité de ses habitants. Photo: VNA

Tà Xua, le réveil touristique d’un paradis caché des nuages

Surnommé le « paradis des nuages », Tà Xua s’est imposé ces dernières années comme l’une des destinations de montagne les plus prisées des jeunes voyageurs, séduits par sa spectaculaire mer de nuages s’étirant sur les sommets du Nord-Ouest.

A Da Nang, Ba Na Hills figure parmi les étapes suggérées avec son réseau de téléphériques traversant les forêts, son Pont d'Or et son espace architectural de style européen. Photo : VNA

Da Nang, seule ville vietnamienne parmi les meilleures destinations mondiales de 2027

Située au cœur du pays, Da Nang bénéficie d’un atout rare : ses chaînes de montagnes côtoient un long littoral qui borde directement son espace urbain. La ville vient d’être sélectionnée par Lonely Planet parmi les 50 destinations et expériences incontournables à découvrir dans le monde en 2027, dans le cadre de son classement annuel « Best in Travel 2027 ».